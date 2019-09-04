ترقب في إيطاليا لإعلان جوزيبي كونتي عن الحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 03:23 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لدى وصوله إلى مجلس الشيوخ، 29 أغسطس 2019 (فرانس برس)

يكشف رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي، اليوم الأربعاء، عن حكومة جديدة من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والخصوم السابقين من وسط اليسار، وسط حالة ترقب بعد أزمة استمرت نحو الشهر.

ويلتقي كونتي، الرئيس سيرجو ماتاريلا ويكشف عن حكومته الجديدة قبل أن يؤدي الوزراء القسم، وهو ما ينهي أزمة سياسية أثارها انهيار الائتلاف الشعبوي، وفق وكالة «فرانس برس».

أعضاء حركة خمس نجوم يؤيدون التحالف الحكومي مع اليسار في إيطاليا

ومن المرجح أن يتم تعيين لويجي دي مايو زعيم حركة خمس نجوم، وزيرًا للخارجية، فيما تسند إلى روبرتو غوالتييري من الحزب الديمقراطي (وسط اليسار) وزارة المال في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

 وضع الخلافات جانبا
واتفقت حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي على وضع خلافاتهما جانبًا لتجنيب البلاد إجراء انتخابات مبكرة، بعد أن سحب ماتيو سالفيني حزبه اليميني المتطرف، حزب الرابطة، من الحكومة الشهر الماضي. ويتعين على الإئتلاف الجديد كسب الثقة في تصويت في مجلسي البرلمان، ربما بنهاية الأسبوع، بضمان حصوله على غالبية، ومن المتوقع أن يحصل الإئتلاف على دعم  حزب «أحرار ومتساوون» اليساري الصغير.

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