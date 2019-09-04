الإعصار دوريان يخلف دمارا غير مسبوق في جزر البهاما ويتجه نحو فلوريدا

صورة توضح الدمار الناجم عن الإعصار دوريان في جزر الباهاما، 3 سبتمبر (أرشيفية: الإنترنت)

بعثرت الأنقاض لمسافة كيلومترات وغمرت السيول معظم جزر الباهاما في أعقاب الإعصار دوريان، في أحداث وصفها رئيس وزراء مجموعة الجزر بأنها واحدة من «أسوأ الكوارث بالمنطقة».

وبذل عمال الطوارئ جهودا مضنية للوصول إلى الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، واتضاح حجم الأضرار والأزمة الإنسانية، وفق وكالة «رويترز».

وقال رئيس الوزراء، هوبرت مينيس، خلال مؤتمر صحفي: «نحن في خضم واحدة من أسوأ الأزمات العامة في تاريخ بلادنا... لن ندخر جهدا ولا موارد»، وذكرت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أن بعض ضحايا الإعصار لا يزالون عالقين على الأسطح بانتظار من ينقذهم. وبلغ عدد القتلى سبعة ومن المتوقع أن يرتفع في الأيام المقبلة.. وقال مينيس: «نتوقع تسجيل المزيد من الوفيات. هذه مجرد معلومات أولية».

فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس

وتراجع «دوريان» إلى عاصفة من الدرجة الثانية على مقياس سافير-سيمبسون، المؤلف من خمس درجات. وتوقع خبراء أرصاد أن يقترب الإعصار بشكل خطير من الساحل الشرقي لولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصدرت أوامر بإخلاء المنطقة من أكثر من مليون نسمة.

سيول تهدد الأرواح

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن «دوريان» تصاحبه رياح سرعتها 165 كيلومترا في الساعة، وأنه تحرك جهة الشمال والشمال الغربي بسرعة ‭‭‭12‬‬‬ كيلومترا في الساعة على بعد نحو 144 كيلومترا شرق دايتونا بيتش في فلوريدا. وأضاف أن الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة تتسبب في ارتفاع منسوب المياه، مما يؤدي لسيول تهدد الأرواح من منطقة جوبيتر بفلوريدا إلى سيرف سيتي بولاية نورث كارولاينا. ومن المحتمل أن يمتد خطر الإعصار إلى جورجيا وساوث كارولاينا.

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مأساة صياد

وروى الصياد هاورد أرمسترونغ كيف أغرقت المياه بيته ووصلت إلى السطح، وقال لقناة «سي إن إن»: «أتوقع أن ارتفاع المياه كان ستة أمتار على الأقل، لقد كنا على ما يرام حتى بدأت المياه بالارتفاع وطفت كل محتويات المنزل». وأضاف: «زوجتي المسكينة عانت انخفاضا في حرارة الجسم، وكانت تقف على خزائن المطبخ حتى انهارت الخزائن، بقيت معها، لكنها غرقت بين يدي». وتمكن أرمسترونغ أخيرا من الوصول إلى مركبه.

ترامب يحذر

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب السكان من التهاون في مواجهة الإعصار. وكتب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «ربما تكون الولايات المتحدة محظوظة بما يتعلق بالإعصار لكن رجاء لا تتخلوا عن الحذر. مع اقترابه من الساحل، يمكن أن تحصل العديد من الأشياء السيئة وغير المتوقعة»، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف: «من جهة ثانية، الباهاماس دمرت».

فلوريدا محظوظة

وقال البنتاغون إن 5 آلاف عنصر من الحرس الوطني و2700 عسكري في الخدمة جاهزون لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر. ورفعت أوامر الإخلاء الإلزامي في بعض أجزاء جنوب فلوريدا بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن شمال الولاية، حيث يقع الجزء الأكبر من سواحلها، وكذلك في وسط ولاية جورجيا وصولا إلى جنوب كارولاينا الشمالية، بقيت تحت إنذار حلول الإعصار.

وقال مدير إدارة الطوارئ في فلوريدا، جاريد موسكوويتز، إن «الصور التي وصلتنا من الباهاماس مؤلمة، لكن تظهر كم أن فلوريدا محظوظة»، محذرا مع ذلك من أن فلوريدا سوف تتأثر بالإعصار. وأضاف «خلال الليلة وغدا، ستشهد ولايتنا عواصف، ورياحا هائجة، على طول الساحل، لذا أدعو السكان إلى أن يأخذوا هذه التهديدات على محمل الجد».