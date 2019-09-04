بوتين ومودي ينتهزان «الفرصة التاريخية» لتعزيز العلاقات التجارية

بوتين ومودي في حوض بناء السفن زفيزدا بالقرب من فلاديفوستوك في 04 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعطى الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، «دفعًا جديدًا للتعاون الاقتصادي بين بلديهما»، بإعلانهما عن اتفاقات شراكة في قطاعات الطاقة النووية والدفاع والمحروقات.



وعقد بوتين ومودي اجتماعًا على انفراد أولًا ثم بحضور وفديهما في إطار المنتدى الاقتصادي للشرق في فلاديفوستوك، اللقاء الكبير للأعمال الذي تنظمه روسيا للسنة الخامسة على التوالي لمحاولة تطوير أقصى الشرق الروسي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».