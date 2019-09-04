رئيس الوزراء البريطاني يقترح إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر

اقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في 15 أكتوبر المقبل، وذلك بسبب الخلاف حول سياسة حكومته فيما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز » عربية.

ويعقد جونسون اجتماعا للحكومة اليوم قبل مواجهة مجلس العموم في أول استجواب له منذ توليه منصبه منتصف اليوم. ومن المقرر خلال الاجتماع، أن يكشف وزير الخزانة البريطاني الجديد ساجد جاويد خطط الحكومة للإنفاق خلال عام 2020 - 2021، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأضافت بي بي سي، أنه بعد ذلك سيكون هناك تصويت على مشروع قانون قدمته أحزاب المعارضة والمتمردون في حزب المحافظين لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإذا تم تمرير هذا القانون في البرلمان سيكون هناك تصويت على الدعوة لانتخابات مبكرة.