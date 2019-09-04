على خلفية الاحتجاجات.. رئيس شركة طيران هونغ كونغ يغادر منصبه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 12:53 مساء
طائرة تابعة لشركة كاثاي باسيفيك تستعد للهبوط في مطار هونغ كونغ في 10 أغسطس 2014. (فرانس برس)

أعلنت شركة طيران هونغ كونغ، «كاثاي باسيفيك»، الأربعاء، تنحي رئيس مجلس إدارتها، جون سلوسار، عن منصبه، ليكون آخر أبرز المسؤولين التنفيذيين الذين يغادرون الشركة، بعد أن أثارت غضب بكين على خلفية التظاهرات التي تهز هونغ كونغ.

وفي بيان نشر في بورصة هونغ كونغ أعلنت «كاثاي باسيفيك» أن «سلوسار (63 عاما)، تنحى وسيحل مكانه في رئاسة مجلس الإدارة باتريك هيلي، من تكتل سواير غروب، المساهم الرئيس في شركة الطيران».

وأضاف البيان أن «استقالته ترتبط بتقاعده»، موضحا أن التغيرات ستدخل حيز التنفيذ في السادس من نوفمبر في نهاية اجتماع مجلس الإدارة.

وكانت الشركة أعلنت الشهر الماضي استقالة رئيسها التنفيذي، روبرت هوغ، بشكل مفاجئ، وذلك بعد أيام على فرض بكين قيودا عليها، بسبب دعم بعض موظفيها الاحتجاجات المؤيدة الديمقراطية في المدينة.

وشهدت «كاثاي باسيفيك» فترة مضطربة بعدما صعدت بكين لهجتها تجاهها، على خلفية التظاهرات التي تهز هونغ كونغ. وأصبحت شركة الطيران الشهر الماضي هدفا في البر الصيني، بعد أن شارك بعض موظفيها البالغ عددهم 27 ألفا في التظاهرات أو أعلنوا تأييدهم لها.

ونشرت وسائل الإعلام الصينية عددا من الإدانات لـ«كاثاي باسيفيك»، واتهمتها بعدم بذل جهود كافية لضبط موظفيها. ثم طالبت هيئة تنظيم الطيران المدني الصينية أن تمنع شركة الطيران أولئك الموظفين من العمل على الرحلات المتوجهة إلى البر الصيني، أو تلك التي تعبر الأجواء الصينية.

وسارعت «كاثاي باسيفيك» للحد من الأضرار، فأقالت أربعة من موظفيها لارتباطهم بالتظاهرات -بينهم طياران- ووافقت على التزام القواعد الجديدة، وأصدرت سلسلة من الإعلانات المؤيدة الحكومة، التي تواجه احتجاجات في هونغ كونغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

من مطار معيتيقة .. سلامة يؤكد أن تقريرا حول قصف المطار سيحال إلى «الجنايات ...
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيديو يظهر الدمار الذي خلفه إعصار «دوريان» في جزر الباهاماس