قبل التصويت الحاسم.. سيناريوهات محتملة بشأن «بريكست»

يشهد البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، مواجهة جديدة بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والنواب الذين يحاولون منع الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ومن المنتظر أن تكون حاسمة خاصة أنه من الوارد أن تنتهي بإعلان إجراء انتخابات مبكرة.

ويصوت النواب، على مشروع قانون لفرض إرجاء جديد لموعد «بريكست»، وأمس الثلاثاء صوت النواب على أول على مشروع قانون سيطر من خلاله المعارضون لسياسة جونسون على جدول أعمال البرلمان، وفق «بي بي سي» عربي.

جونسون يتلقى هزيمة مؤلمة في البرلمان البريطاني بشأن «بريكست»

وتلقى رئيس الحكومة المحافظ هزيمة مؤلمة في البرلمان، بموافقة الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بالتحكم في برنامج عمل البرلمان الذي تمسك الحكومة بزمامه بشكل عام. وتسمح هذه المذكرة لمعارضي جونسون بالتقدم، اليوم الأربعاء، أمام البرلمان بمشروع قانون يرغم رئيس الوزراء على أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء جديدا لـ«بريكست» حتى 31 يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خروج جديد مع بروكسل خلال الأسابيع المقبلة، ويتوقع أن يبدأ التصويت في مجلس العموم مساء اليوم، وفق «دويتشه فيلله» الألماني.

انشقاق 21 نائبا

تكبّد جونسون هزيمة بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة، ومن أبرز الذين تمردوا على رئيس الوزراء «حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل نيكولاس سومس، ووزير المالية السابق فيليب هاموند»، وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت.

جونسون يخسر غالبيته قبيل مواجهة صعبة في البرلمان بمعركة «بريكست»

منع الخروج بلا اتفاق

صوت أعضاء البرلمان أكثر من مرة لإظهار معارضتهم للخروج بلا اتفاق، وستحاول أحزاب المعارضة وبعض الأعضاء المحافظين تمرير تشريع للحيلولة دون الخروج بلا اتفاق. لكن القرار بتعليق البرلمان في التاسع من سبتمبر يعني أن أمامهم وقتا قصيرا للغاية. ويتوجب عليهم في البداية السيطرة على جدول أعمال البرلمان ثم الشروع في محاولة تمرير قانون جديد لحث الحكومة على أن تطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد الخروج حتى 31 يناير 2020.

ومن غير المقرر انعقاد المجلس يوم غد الجمعة، لكن أعضاء البرلمان ربما يقررون انعقاده، وإذا ما تم تمرير مشروع القانون، سوف يحظى باعتماد الملكة ويصير قانونا يوم الاثنين في التاسع من سبتمبر الجاري.

جونسون يواجه «المتمردين» في مجلس العموم.. انتصار أم انتخابات جديدة؟

سيناريوهات محتملة

بقي أقل من شهرين على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك سيناريوهات محتملة ما بين خروج بلا اتفاق في 31 أكتوبر، وهو ما يعني الخروج بلا اتفاق خروج المملكة المتحدة فورا من الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة - والترتيبات المصممة لتيسير حركة التجارة. ويحذر العديد من السياسيين وأصحاب الأعمال من الآثار المدمرة لذلك على الاقتصاد، بينما يرى آخرون أن المخاوف مبالغ فيها.

انتخابات مبكرة

وهو سيناريو من الوارد أن يلجأ إليه جونسون، بسبب الخلاف حول سياسة حكومته فيما يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وقال أمس الثلاثاء، إنه لا يريد إجراء انتخابات، إلا أنه سيضطر إلى لهذه الخطوة في حال كرر أعضاء البرلمان «المحاولة لتعطيل بريكست»، وتتوقع «بي بي سي» أن يكون ذلك في 14 أكتوبر. ويحتاج رئيس الوزراء دعم ثلثي أعضاء البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة. وإذا ما انعقدت جلسة التصويت قبل 31 أكتوبر، فإن ما سيحدث بعد ذلك على صعيد الخروج سيعتمد على نتائج الانتخابات.

سحب الثقة من الحكومة

إذا فشل المسار التشريعي، فمن المحتمل أن نشهد جدولا للتصويت لسحب الثقة من الحكومة، وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربين أعلن في وقت سابق عزمه الإقدام على تلك الخطوة. وإذا ما حظي مقترح سحب الثقة بتصويت عدد أكبر من النواب، فستكون هناك فرصة سانحة مدتها 14 يوما أمام الحكومة الراهنة - أو أية حكومة بديلة برئيس وزراء جديد- لكي تحظى بثقة النواب، وفق «بي بي سي» عربي.

وحال تعيين حكومة جديدة عبر تلك الطريقة، فقد تسعى إلى إرجاء موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي - ربما لإجراء انتخابات عامة أو إجراء استفتاء آخر. وإذا لم يفز أحد بثقة النواب، فسيكون بإمكان بوريس جونسون كرئيس وزراء اختيار موعد إجراء الانتخابات العامة بعد 31 أكتوبر، أي بعد وقوع الخروج من الاتحاد الأوروبي.

اتفاق انسحاب

أما المسلك الذي تفضله الحكومة لمنع الخروج بلا اتفاق هو تصديق البرلمان على «اتفاق انسحاب» مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر. لكن الاتفاق الراهن الذي تفاوضت عليه تيريزا ماي وحكومتها قوبل بالرفض عدة مرات في مجلس العموم - وقال بوريس جونسون إن هذا الاتفاق منتهي الصلاحية.

وتأمل الحكومة الجديدة أن تتمكن من تأمين اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي - أو نسخة معدلة من الاتفاق الموجود بدون ما يعرف بـ «شبكة الأمان» الخاصة بإيرلندا «باكستوب» (تدبير يستهدف منع أي احتمال لقيام نقاط حدودية أو نقاط تفتيش بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا)، والتي تعارضها الحكومة. وعلى الرغم من تصريحات للاتحاد الأوروبي بإمكانية النظر في أي مقترحات بريطانية جديدة، فإن الاتحاد أكد مِرارا أن «باكستوب» هو جزء حاسم من الاتفاق.

إرجاء الخروج من الاتحاد الأوروبي

حتى لو نجح معارضو الخروج بلا اتفاق في دفع الحكومة إلى طلب إرجاء لعملية الخروج، فإن المملكة المتحدة لن يكون في مقدورها اتخاذ قرار الإرجاء بشكل أحادي الجانب؛ إذ يتطلب القرار موافقة جماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.