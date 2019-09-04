رئيسة هونغ كونغ تعلن سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين



أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، الأربعاء، سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديمقراطية والتي أغرقت المدينة في أزمة.

وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن «الحكومة ستسحب رسميًا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وسحب مشروع القانون هو أحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين الذين نزلوا بالملايين إلى الشارع في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.