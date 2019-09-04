روحاني يعلن أن إيران ستخفض التزاماتها النووية مجددا اليوم أو غدا

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء إن «إيران ستعلن اليوم أو غدا عن تخفيض جديد في التزاماتها تجاه المجتمع الدولي في المجال النووي»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقال روحاني خلال انعقاد مجلس الوزراء إن «هذا الإعلان سيركز على تفاصيل (...) المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الإيرانية للحد من هذه الالتزامات التي بدأت في مايو»، وفق ما جاء في بيان للرئاسة الإيرانية.

واعتبرت الوكالة أن «الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا لمحاولة تجنب هذه التدابير الإيرانية الجديدة لن تنجح على الأرجح قبل الموعد النهائي الذي حددته طهران».