روحاني: خطوات جديدة تسرع أنشطة برنامج إيران النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية: الإنترنت)

نقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، قوله إن خطوات طهران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015 مع قوى عالمية ستسرع أنشطتها النووية.

واستبعد الرئيس الإيراني التوصل لاتفاق مع الأطراف الأوروبية في غضون الأيام المقبلة بشأن الحفاظ على الاتفاق النووي، وقال روحاني «أعتقد أنه من المستبعد التوصل لنتيجة مع أوروبا اليوم أو غدًا»، وأضاف «سنمنح أوروبا شهرين آخرين للوفاء بالتزاماتها» وفق وكالة «رويترز».

وأكمل روحاني «سنعلن (تقليص التزاماتنا) وهو ما سيسرع أنشطة برنامج إيران النووي»، مشيراً إلى أن الخطوة النووية الثالثة ستكون «الأهم»، ولم يذكر روحاني تفاصيل بشأن «الخطوة الثالثة (في تقليص التزامات إيران)» مكتفيًا بقوله إنها«ستكون الأهم وسيكون لها تأثيرات غير عادية».

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» إن «الخطوة الثالثة في إطار تقليص التزاماتنا بالاتفاق النووي سيعلن عنها خلال اليوم أو اليومين القادمين».