إيران تقبل اقتراح فرنسا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 08:41 صباحا
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفة: الإنترنت)

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء إن طهران ستعود للالتزام الكامل بالاتفاق النووي إذا حصلت على 15 مليار دولار من مبيعات النفط على مدى أربعة أشهر، وفق وكالة الأنباء رويترز، التي نقلت عن وكالة فارس الإيرانية.

واقترحت فرنسا تقديم خطوط ائتمان بنحو 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام؛ بضمان إيرادات نفط، في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له.

ويسعى القادة الأوروبيون حثيثا لتهدئة المواجهة بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق الذي يضمن مشاركة إيران في منظومة التجارة العالمية مقابل كبح برنامجها النووي.

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وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران العام الماضي وشددتها بقوة هذا العام، وردت الأخيرة بخرق بعض القيود على المواد النووية المنصوص عليها في الاتفاق، وأعطت مهلة تنتهي هذا الأسبوع قبل أخذ خطوات جديدة.

وستتناقض موافقة الولايات المتحدة على تقديم خط ائتمان لإيران مع سياستها المعلنة القاضية بفرض «أقصى ضغط» لحمل طهران على كبح برامجها النووية والصاروخية، وما تقول واشنطن إنه سلوك مزعزع لاستقرار المنطقة.

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