ثمانية قتلى حصيلة الفيضانات جنوب المغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 06:18 مساء
صورة أرشيفية لفيضانات ضربت مدينة كازابلانكا المغربية بعد امطار غزيرة. (أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية، الإثنين، أنها عثرت على جثة رجل فُـقد أثره عقب الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الأسبوع الماضي، لترتفع بذلك إلى ثمانية قتلى الحصيلة النهائية للمأساة التي نجمت عن سيول غمرت ملعبًا أثناء مباراة لكرة القدم.

والأربعاء الماضي غمرت السيول ملعبًا لكرة القدم في قرية تزيرت بضواحي مدينة تارودانت أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح، وفق «فرانس برس».

والقتلى السبعة هم فتى يبلغ 17 عامًا وستة مسنين شأنهم شأن المفقود الذي عُـثر عليه، الإثنين، جثة هامدة. وبحسب السلطات فإن الجثة، التي عُـثر عليها الإثنين، جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد نحو 20 كلم من قرية تزيرت.

وجرفت السيول الملعب، حيث كانت تقام مباراة في إطار دوري محلي للهواة، وأضافت: «تحصن شبان في بناية صغيرة تُتَّخذ مستودعًا للملابس، لكن السيول جرفتهم. إنها كارثة». وأكدت السلطات أنها فتحت تحقيقًا «تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات»، وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار المنهمرة بغزارة أعقبت موجة جفاف كبيرة، ما جعل الفيضانات أكثر عنفًا.

والفيضانات شائعة في المغرب. وفي نهاية يوليو الفائت، قُـتل 15 شخصًا إثر انهيار في التربة سببته فيضانات في طريق جنوب مراكش.

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