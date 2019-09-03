لبنان يستدعي السفير التركي بعد «خروجه عن أصول الدبلوماسية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 06:16 مساء

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، استدعاء السفير التركي لدى بيروت، على خلفية بيان للخارجية التركية أكدت بيروت أنه «لا يطابق الأصول الدبلوماسية».

وقالت الخارجية اللبنانية في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام: «بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، استدعى مدير الشؤون السياسية والقنصلية السفير غادي الخوري في وزارة الخارجية والمغتربين، السفير التركيلدى لبنان هاكان تشاكل»، وفق «فرانس برس».

وأضافت أن هذا الاستدعاء جاء «على خلفية البيان الذي أصدرته الخارجية التركية رقم 258 بتاريخ 1-9-2019، الذي تضمن تعابير ولغة لا تتطابق مع الأصول الدبلوماسية والعلاقات الودية التاريخية بين الدولتين والشعبين اللبناني والتركي». وتابعت: «في هذا السياق، طلب السفير الخوري استيضاحًا حول هذا البيان، وتصحيحا واضحا للخطأ من الجانب التركي، لتجنب سوء التفاهم، حفاظا على العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين ومنعا للإضرار بها».

وكان الخارجية التركية أصدرت بيانًا قبل يومين انتقدت فيه تصريحات للرئيس اللبناني ميشال عون، بشأن ما قال إنه عنف مارسته الدولة العثمانية ضد اللبنانيين. وقالت أنقرة إن «تصريحات عون بُنيت وفق أحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة».

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