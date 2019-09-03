ترامب يحذر الصين من المماطلة في المفاوضات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 04:44 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا ، 29 يونيو 2019. (أ ف ب)

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الصين من محاولة المماطلة في المفاوضات التجارية، على أمل ألا يعاد انتخابه رئيساً في عام 2020.

وكتب ترامب على تويتر «تخيلوا ما الذي سيحل بالصين إذا فزت»، مضيفاً «ستصبح شروط الاتفاق أقسى بكثير!»، متوقعاً في هذا الوقت استنزافاً للوظائف والشركات في الصين، وفق «فرانس برس».

وأكد في الوقت نفسه أن «المفاوضات مع الصين تسير بشكل جيد»، على الرغم من أن الرسوم الجمركية الجديدة على مليارات الدولارات من البضائع الصينية قد دخلت حيّز التنفيذ الأحد. وقال ترامب «رغم أنني متأكد أنهم يفضلون التفاوض مع إدارة جديدة حتى يتمكنوا من مواصلة غش الولايات المتحدة (600 مليار دولار في العام)، لكن مدة تفوق الستة عشر شهراً طويلة بما يكفي لاستنزاف الوظائف والشركات على المدى الطويل».

وتتزامن تصريحات ترامب مع زيارة يقوم بها أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ إلى الصين، التقوا خلالها بالمفاوض الرئيسي للصين نائب رئيس الوزراء ليو هي المقرب من الرئيس شي جينبينغ. والتقى ليو هي الثلاثاء وفد «مجموعة العمل بين الولايات المتحدة والصين» في مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده ستيف دينز وديفيد بيردو، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وذكر أعضاء الوفد بأهمية العلاقات الأميركية - الصينية، معربين عن معارضتهم للنزاعات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشددوا كذلك على رغبتهم مواصلة «لعب دور إيجابي» لتعزيز نمو ملائم للعلاقات الثنائية. وأعلنت الصين الاثنين أنها قدمت شكوى لمنظمة التجارة العالمية غداة سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

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