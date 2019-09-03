48 ساعة مظلمة.. عنف ونهب وحرق «ضد الأجانب» في جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 01:52 مساء
رعايا أجانب تحرق أغراضهم قرب الحي المالي في جنوب إفريقيا, 2 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

بعد ليلة ثانية من أعمال العنف والنهب المناهضة للأجانب في جنوب أفريقيا، تقوم الشرطة صباح اليوم الثلاثاء بدوريات في شوارع جوهانسبرغ، حيث تم إحراق متاجر في موجة جديدة من أعمال العنف ذات الطابع المناهض للأجانب بدأت مساء الأحد، فيما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق مثيري الشغب.

وحسب مراسلو «فرانس برس»، اندلعت أعمال العنف الليلة الماضية في حيّ ألكسندرا في جوهانسبرغ المتاخم لحي ساندتون المالي، وتم إحراق عدة متاجر ونهب أخرى، قبل عودة الهدوء صباح الثلاثاء.

وبدأت أعمال الشغب بعد مقتل ثلاثة أشخاص في حريق لم تتضح أسبابه بعد في مبنى بوسط مدينة جوهانسبرغ قبل ان تمتد الى مناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، ثم إلى بريتوريا العاصمة السياسية الواقعة على بعد 60 كلم منها، وتم توقيف أكثر من 110 أشخاص بحسب آخر أرقام السلطات التي أشارت إلى مقتل مدني في ظروف لم تتضح بعد.

اقرأ أيضا: برنامج إذاعي يتصدي لانتشار العنف بجنوب إفريقيا  

وتشهد جنوب أفريقيا، القوة الاقتصادية الأكثر تطورا في القارة، بانتظام أعمال عنف مناهضة للأجانب تؤججها نسبة البطالة العالية والفقر. وفي العام 2015 قتل سبعة أشخاص خلال أعمال نهب استهدفت متاجر يديرها أجانب في جوهانسبرغ ودوربان، وفي العام 2008 أوقعت أعمال شغب مناهضة للأجانب 62 قتيلا في مختلف أنحاء البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)