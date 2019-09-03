48 ساعة مظلمة.. عنف ونهب وحرق «ضد الأجانب» في جنوب أفريقيا

رعايا أجانب تحرق أغراضهم قرب الحي المالي في جنوب إفريقيا, 2 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

بعد ليلة ثانية من أعمال العنف والنهب المناهضة للأجانب في جنوب أفريقيا، تقوم الشرطة صباح اليوم الثلاثاء بدوريات في شوارع جوهانسبرغ، حيث تم إحراق متاجر في موجة جديدة من أعمال العنف ذات الطابع المناهض للأجانب بدأت مساء الأحد، فيما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي لتفريق مثيري الشغب.

وحسب مراسلو «فرانس برس»، اندلعت أعمال العنف الليلة الماضية في حيّ ألكسندرا في جوهانسبرغ المتاخم لحي ساندتون المالي، وتم إحراق عدة متاجر ونهب أخرى، قبل عودة الهدوء صباح الثلاثاء.

وبدأت أعمال الشغب بعد مقتل ثلاثة أشخاص في حريق لم تتضح أسبابه بعد في مبنى بوسط مدينة جوهانسبرغ قبل ان تمتد الى مناطق أخرى في العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، ثم إلى بريتوريا العاصمة السياسية الواقعة على بعد 60 كلم منها، وتم توقيف أكثر من 110 أشخاص بحسب آخر أرقام السلطات التي أشارت إلى مقتل مدني في ظروف لم تتضح بعد.

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وتشهد جنوب أفريقيا، القوة الاقتصادية الأكثر تطورا في القارة، بانتظام أعمال عنف مناهضة للأجانب تؤججها نسبة البطالة العالية والفقر. وفي العام 2015 قتل سبعة أشخاص خلال أعمال نهب استهدفت متاجر يديرها أجانب في جوهانسبرغ ودوربان، وفي العام 2008 أوقعت أعمال شغب مناهضة للأجانب 62 قتيلا في مختلف أنحاء البلاد.