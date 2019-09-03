إيران ترفض إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني (الإنترنت)

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إجراء مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة، وحذر من أن بلاده ستخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم يحدث تطور في المباحثات مع الأوروبيين في غضون يومين.

ووفقا لـ«فرانس برس»، تحاول طهران وثلاث دول أوروبية -فرنسا وألمانيا وبريطانيا- إنقاذ الاتفاق الذي أُبرم العام 2015 والمخصص لوضع حد للبرنامج النووي الإيراني، بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه العام 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.

ولم تكف التوترات عن التصاعد بين طهران وإدارة الرئيس دونالد ترامب التي انتهجت منذ انتخابها سياسة معادية جدا حيال إيران المتهمة بحيازة السلاح الذري رغم نفيها الأمر.

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لكن في أواخر أغسطس، أثناء قمة مجموعة السبع في فرنسا، تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأميركي دونالد ترامب عن احتمال عقد لقاء بين هذا الأخير وروحاني على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة التي يفترض أن تعقد في سبتمبر في نيويورك.

وعن احتمال عقد مثل هذا اللقاء، قال روحاني أمام مجلس الشورى «ربما حصل سوء فهم»، مضيفا: «قلنا ذلك مرات عدة ونكرره لم يتم اتخاذ أي قرار بعقد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة.. ومن حيث المبدأ لا نريد مفاوضات ثنائية مع الولايات المتحدة»، إلا أنه أشار إلى احتمال عقد محادثات مع واشنطن «كما حصل في الماضي» بشأن المسائل النووية، في إطار صيغة 5+1، في حال رفعت الولايات المتحدة عقوباتها.