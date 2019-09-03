بكين تعلن دعمها رئيسة سلطات هونغ كونغ بعد تلويحها بالاستقالة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 10:30 صباحا
رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام خلال مؤتمر صحافي، 3 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

قالت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، إنها تدعم «بحزم» رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، بعد تهريب تسجيل تقول فيه إنها تريد الاستقالة من منصبها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في الحكومة الصينية، يانغ غوانغ، أمام الصحافة «إننا ندعم بحزم رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام على رأس حكومة المنطقة الإدارية الخاصة».

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وتشهد مدينة هونغ كونغ، التي تتمتع بوضع خاص، مظاهرات منذ يونيو الماضي، بدأت بالاحتجاج على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ولم تتوقف عند هذا الحد، إذ صعد المتظاهرون من مطالبهم، داعين إلى مزيد من الحريات.

وتتمتع المدينة بامتيازات خاصة على المستويين الاقتصادي والسياسي، منذ أن سلمتها بريطانيا إلى الصين في العام 1997، إذ كانت تستعمرها طوال سنوات.

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