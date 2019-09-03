16 قتيلا و119 جريحا حصيلة الهجوم الانتحاري في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 10:35 صباحا
جانب من تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، 2 سبتمبر 2019. (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف كابل مساء أمس، وتبنته حركة طالبان إلى 16 قتيلا جميعهم مدنيون، و119 جريحا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الوزارة، نصرت رحيمي، في رسالة إلى الصحفيين إن «16 شخصا قتلوا وأصيب 119 بجروح في هجوم أمس. الانفجار نجم عن جرافة مفخخة»، وفق وكالة «فرنس برس».

ووقع الهجوم ليل الإثنين في منطقة سكنية بالقرب من القرية الخضراء، وهي عبارة عن مجمع كبير يضم وكالات إغاثة ومنظمات دولية.

والقرية الخضراء منفصلة عن المنطقة الخضراء المحاطة بأسوار عالية، والتي تخضع لحراسة مشددة على مدار الساعة، وتضم عدة سفارات بينها السفارتان الأميركية والبريطانية.

وتبنت حركة طالبان الهجوم، مشيرة على لسان الناطق باسمها، ذبيح الله مجاهد، إلى أنها تشن هجوما منسقا بواسطة انتحاري ومسلحين. وبحسب رحيمي فإن عمليات البحث والإنقاذ استمرت طوال الليل.

ووقع الهجوم فيما كانت محطة «تولو نيوز» التلفزيونية تذيع مقابلة مع الموفد الأميركي زلماي خليل زاد الذي قال إن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد في هذا البلد إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله.

وأثار التفجير غضب سكان المنطقة المحيطة بالقرية الخضراء الذين تظاهروا مطالبين برحيل المنظمات الدولية من منطقتهم. وأشعل المتظاهرون النار في إطارات وأغلقوا الطريق الرئيسة بجانب مكان الهجوم.

وقال أحد السكان المحليين لوكالة فرانس برس «نريد أن يغادر هؤلاء الأجانب منطقتنا». وأضاف «ليست هذه هي المرة الأولى التي نعاني فيها بسببهم ... لم نعد نريدهم هنا بعد الآن».

جانب من تفجير انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول، 2 سبتمبر 2019. (الإنترنت)
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