الرئيس الإيراني يرفض إجراء «مفاوضات ثنائية» مع واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 09:37 صباحا

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، إجراء «مفاوضات ثنائية» مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده تعارض الأمر كـ«مبدأ»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية.

وقال روحاني، في كلمة أمام البرلمان، إن بلاده قد تخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي «في الأيام القادمة»، إذا لم يتم «التوصل إلى أي نتيجة» في المفاوضات بهذا الشأن مع الأوروبيين «بحلول الخميس».

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات كبيرة على البلاد، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى العودة للاتفاق، وجاءت آخر تلك المحاولات في قمة مجموعة السبع التي استضافتها فرنسا، حيث وجهت الدعوة إلى وزير خارجية إيران محمد ظريف للحضور، لكن لم يصدر أي جديد بعدها.

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