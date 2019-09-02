انفجار قوي يهز وسط كابول وسماع تبادل إطلاق نار

سمع دوي انفجار قوي في وقت متأخر من الاثنين في وسط كابول، تلاه ما يشبه إطلاق النار، دون أن يعرف مصدره.
وتزامن الانفجار مع بث التلفزيون الأفغاني مقابلة مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد الذي تحدث عن اتفاق سلام محتمل مع طالبان، وفق «فرانس برس».
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