إيران تعلن وقوع انفجار بمنصة إطلاق أقمار صناعية.. وتنتقد تغريدة ترامب

صورة من الأقمار الصناعية تظهر فشل إطلاق صاروخ إيراني من مركز الإمام الخميني للفضاء. (أ ف ب)

أكدت إيران، الإثنين، وقوع انفجار في إحدى منصات إطلاق الأقمار الصناعية، قائلة إنه كان بسبب خطأ فني، وانتقدت تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كونها أظهرت «شغفًا» بذلك.

وقد أعلن ترامب أن بلاده غير متورطة بما وصفه بأنه «حادث كارثي» في مركز الإمام الخميني الفضائي في سمنان في تغريدة، يوم الجمعة الماضية، أرفقها بصورة عالية الدقة تشير إلى أضرار واضحة في الموقع، حسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الحكومة، علي ربيعي، للتلفزيون إن «ما تم الحديث بشأنه في إطار الحكومة هو أن الانفجار وقع داخل المنصة، حيث لم يتم إلى الآن نقل أي قمر صناعي إليها».. وتابع: «الحادث وقع في منصة العملية التجريبية لا الإطلاق».

وعبر ربيعي عن الارتياح إزاء أن «حادث الانفجار في منصة إطلاق القمر الصناعي لم يسفر عن أي أضرار في الأرواح»، وأكد الناطق أن الحادث «خطأ فني لا غير». وندد بتغريدة الرئيس الأميركي التي أرفقها بصورة و«تعامله بشغف مع هذا الأمر».. وختم موضحًا أن إيران «تمضي قُدمًا نحو مزيد من الازدهار وتحقيق الإنجازات في مسيرتها العلمية والتقنية».

وقد انسحب ترامب العام الماضي من اتفاق دولي مهم وضع قيودًا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع عقوبات عنها، كما أعاد فرض عقوبات تخنق اقتصادها. وأظهرت صور الأقمار الصناعية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من مركز الإمام الخميني الفضائي في سمنان، في 29 أغسطس الماضي.