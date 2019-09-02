بولندا تعارض ترامب في دعوة بوتين إلى قمة مجموعة السبع 2020

الرئيس البولندي أندريه دودا يصافح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال اجتماع في وارسو، 2 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

اعترض الرئيس البولندي أندريه دودا، الإثنين، على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى القمة المقبلة لمجموعة السبع العام 2020 في الولايات المتحدة، مذكرًا باحتلال روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وردًّا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قال دودا: «هل علينا اعتماد سياسة (الاستمرار كالمعهود) تجاه روسيا؟ (...) أعتقد أنه لا يمكننا التظاهر بأن هذا الوضع طبيعي.. هذا موقفي ولا أتردد في التعبير عنه»، وفق وكالة «فرانس برس».

وطرح ترامب فكرة دعوة بوتين في ختام قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب فرنسا، وهو أمر تعارضه الدول الست الأعضاء الأخرى. وأُقصيت روسيا من المجموعة التي كانت تعرف في ذلك الحين بمجموعة الثماني، بعد احتلالها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها، في خطوة نددت بها الأسرة الدولية.

البقاء متيقظين لموسكو

واستخدم بنس أمام وسائل الإعلام لهجة حذرة، مشددًا على ضرورة «البقاء متيقظين» حيال موسكو، واتهمها بالسعي للتدخل في الانتخابات وباستخدام صادراتها من الغاز والنفط من أجل «إثارة انقسامات في تحالفنا»، في إشارة إلى خط أنابيب «نورد ستريم 2» الروسي- الألماني للغاز الذي تعارضه واشنطن.

وتعارض بولندا وأوكرانيا هذا المشروع وتعتبران أنه قد يتحول إلى أداة ضغط بأيدي الكرملين. فيما أكد بنس أن الولايات المتحدة وبولندا ستوقعان، اليوم الإثنين، إعلانًا حول أمن البنى التحتية الرقمية، وأوضح أن هذه الوثيقة ستكون «مثالًا لباقي أوروبا حول مسألة الجيل الخامس من تكنولوجيا الإنترنت (جي 5)».

وتسعى الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بعدم نشر تقنية «5 جي» التي طورتها مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات، محذرة من تعاون الشركة المحتمل مع أجهزة الاستخبارات الصينية.

وحضر بنس إلى وارسو لتمثيل ترامب في مراسم الذكرى الثمانين لاندلاع الحرب العالمية الثانية والزيارة الرسمية التي تلتها، بعدما قرر الرئيس الأميركي البقاء في بلاده مع اقتراب الإعصار «دوريان»، الذي يتوقع أن يضرب ولاية فلوريدا.