أميركا تخلي بعض سواحلها.. الإعصار «دوريان» يجتاح جزر البهاما ويهدد الساحل الشرقي

الإعصار دوريان يتحول إلى الفئة الخامسة (أرشيفية: الإنترنت)

اجتاح الإعصار دوريان جزر الباهاماس، اليوم الإثنين، وتسبب بدمار كبير، مترافقًا مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها نحو 300 كلم في الساعة، في مستوى غير مسبوق في تاريخ هذا الأرخبيل الكاريبي.

وأمرت السلطات بإجلاء وقائي لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية، مع مواصلة الإعصار مساره نحو الولايات المتحدة، ولم تتوفر بشكل مباشر في الباهاماس مؤشرات رسمية إلى وجود ضحايا، وفق وكالة «فرانس برس».

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وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ«الكارثي» منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب باهاماس الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة، وبحسب المركز الذي يقع مقره في ميامي، فالإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أضرارًا بالغة. وأعلن رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي هيوبرت مينيس «نحن نواجه إعصاراً... لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها»، مضيفاً «هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي».

أقوى إعصار في التاريخ يضرب جزر الباهاما

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة «تريبون 242» المحلية أمواجًا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام. وعلى شواطئ الولايات المتحدة، أمرت سلطات عدة ولايات في جنوب شرق البلاد (فلوريدا، وجورجيا، وكارولاينا الجنوبية)، بإجلاء مئات الآلاف من السكان بعد أيام من الشكوك حول مسار الإعصار.

طوارئ في فلوريدا مع ترقب وصول «إعصار دوريان المدمر»

دوريان قريب من فلوريدا

وبات الإعصار دوريان «قريباً بشكل خطير»، بحسب مركز الأعاصير الوطني، من الوصول ليل اليوم الاثنين أو صباح غد الثلاثاء إلى شاطئ فلوريدا. وعند الساعة الخامسة ت غ اليوم الإثنين، كانت عين الإعصار تقع على بعد 60 كلم من فريبورت في جزيرة باهاما الكبرى وتتقدم بسرعة خفيفة نحو الغرب، كما أكد مركز الأعاصير الوطني الذي حضّ السكان على البقاء مختبئين، وأصدر تحذيراً للسكان جاء فيه «لا تخرجوا من ملاجئكم خلال عبور عين الإعصار، لأن الرياح ستزداد شدتها بشكل سريع من الجانب المقابل».

أضرار بالغة

وفي تقييم أولي تضرر أو تدمر نحو 13 ألف مبنى كما خلف الإعصار «أضراراً بالغة» في جزر أباكو وباهاما الكبرى. وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان «ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار دوريان كارثي».

وصرف الاتحاد 230 ألف يورو من أموال صندوقه للطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة الأولية. وبحسب مدير مركز الأعاصير الوطني كين غراهام، فستكون الباهاماس خاضعة لرياح شديدة وأمطار غزيرة يخلفها الأعصار لمدة ثلاثين ساعة مقبلة. وفي واشنطن، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي أجهزة الطوارئ، مشيراً إلى إعصار «يبدو ضخماً جداً»، وأعلن «نتوقع أن تتأثر بالإعصار أجزاء كبيرة من الساحل وأجزاء أخرى ستتأثر بشكل حادّ جداً».

التحضر لكل السيناريوهات

ويتوجه الإعصار، بعد الباهاماس، إلى سواحل الولايات المتحدة، لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها ولاية فلوريدا. وبحسب الصليب الأحمر الأميركي، يعيش 19 مليون شخص في مناطق يمكن أن يطالها الإعصار، فيما قد يحتاج ما يصل إلى 50 ألف شخص في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية إلى ملاجئ بشكل طارئ. وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية هنري ماك ماستر حال الطوارئ في الولاية أمس الأحد، وقال إن «قوة الإعصار وصعوبة التنبؤ بتحركاته تفرض علينا التحضر لكل السيناريوهات»، وأمر بإجلاء إلزامي لسواحل الولاية وهو إجراء يطال نحو 800 ألف نسمة.

وأعلنت حالة الطوارئ كذلك في فلوريدا و12 مقاطعة من ولاية جورجيا. ويسمح هذا الإجراء بتحريك أجهزة الطوارئ بشكل أفضل واللجوء إذا لزم الأمر للمساعدة من السلطات الفيدرالية. وأمرت السلطات أيضاً بإجلاء إلزامي في المناطق الساحلية في مقاطعات بالم بيتش ومارتن في فلوريدا، وفي ست مقاطعات في جورجيا. والجزء الأكبر من فلوريدا هو عبارة عن شبه جزيرة، تجد نفسها كل عام في الصف الأول خلال موسم الأعاصير. وينتشر حالياً في فلوريدا 12 ألف عسكري استعداداً لوصول الإعصار، وفق عنصر يعمل في تنسيق عمليات الإغاثة.