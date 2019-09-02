جونسون يهدد بإقصاء النواب معارضي «بريكست بلا اتفاق»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية: الإنترنت)

هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بإقصاء النواب من حزب المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مشددا بذلك لهجته قبيل التئام البرلمان في أسبوع يرتقب أن يكون صاخبا قبل أن تعلق أعماله في الأسبوع التالي.

جاء التحذير في وقت تدرس فيه شخصيات بارزة في الحزب المحافظ بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر، وفق وكالة «فرانس برس».

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ويصر جونسون على أن عليه إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة والموافقة على اتفاق اقتصادي أفضل بالنسبة لبريطانيا، وأشعل جونسون العاصفة السياسية التي تضرب لندن بشكل أكبر عندما قرر الأسبوع الماضي تعليق أعمال البرلمان لأكثر من شهر، في مناورة سياسية تزيد من حدة التوتر رغم قانونيتها.

تعطيل مخطط جونسون

ولن يكون أمام النواب المؤيدين الاتحاد الأوروبي سوى عدة أيام لمحاولة تعطيل مخطط جونسون وتجنب الانفصال عن بروكسل دون اتفاق لدى عودتهم من عطلة الصيف الثلاثاء. وانقلب جونسون على التقاليد السياسية وأثار الانقسامات بشكل أكبر منذ تسلم السلطة من تيريزا ماي في يوليو الماضي، ونجحت استراتيجيته في مواجهة معارضيه محليا والمناورة مع بروكسل في تحسين وضع حزبه في استطلاعات الرأي. لكنه يتمتع بأغلبية عضو واحد فقط في البرلمان، وهو هامش دفع كثيرين للافتراض بأنه يرغب بأن يتم بريكست بأي طريقة ممكنة قبل إجراء انتخابات عامة.

محاولات مشابهة

وسيكون من الصعب على نواب مثل هاموند ووزير العدل السابق ديفيد جوك الوقوف في وجه جونسون. ويتوقع أن تتمثل خطوتهما الأولى الثلاثاء بمحاولة انتزاع السلطة من الحكومة لتحديد أي مشروع القانون يمكن أن يتم التصويت عليه. ودعم نحو 20 من المحافظين المعتدلين محاولات مشابهة في الماضي. وتشير تقارير إلى أن نحو 15 منهم يأملون لقاء جونسون الإثنين، في محاولة لتجنب حدوث انقسام داخل الحزب.

وذكرت جريدة «فايننشال تايمز» أن جونسون ألغى الاجتماع «فجأة» بعدما التقى بكبار أعضاء فريقه في منزله الأحد، وقال الوزير المحافظ السابق نيك بولز لـ«بي بي سي» إن «اليمين المتشدد هيمن على الحزب المحافظ». وأضاف «وقع الحزب المحافظ ضحية ما قد يعد هوسا بأشد أشكال بريكست».

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تعهد جونسون

وبنى جونسون زعامته على تعهده إتمام بريكست بأي ثمن الشهر المقبل، بعدما تأجل مشروع الانسحاب مرتين جراء مقاومة البرلمان. وأطلقت حكومته اليوم الإثنين، حملة رسمية تحت شعار «استعدوا لبريكست» شملت موقعا إلكترونيا يقدم نصائح لمواطني كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعاطي مع مشكلات مرتقبة مثل توقف هواتفهم عن العمل في الخارج. لكن كلا من بروكسل ولندن باتتا اليوم ترجحان انتهاء الشراكة التي استمرت لأربعة عقود بين الطرفين دون اتفاق.

ميشال بارنييه «غير متفائل» بشأن تفادي «بريكست» بلا اتفاق

شبكة الأمان

وكتب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة بريكست ميشال بارنييه في جريدة «ذي صنداي تلغراف» أن البند الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق الحالي - وهو «شبكة الأمان» الهادفة لضمان بقاء حدود إيرلندا الشمالية مفتوحة مهما كانت الظروف ما بعد بريكست- يعد «أقصى درجة من المرونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها».