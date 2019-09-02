مناورات بحرية غير مسبوقة بين أميركا ودول آسيان.. ومهاتير محمد يصفها بـ«الاستفزازية»

مناورات بحرية (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الولايات المتحدة وعشر دول من جنوب شرق آسيا، اليوم الإثنين، مناورات بحرية في إطار تدريبات تمتد إلى بحر الصين الجنوبي المضطرب، وتشارك فيها ثماني سفن حربية وأربع طائرات وأكثر من ألف عسكري. وتستمر المناورات الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول رابطة آسيان خمسة أيام. وتنطلق من قاعدة ساتاهيب البحرية في تايلاند وتنتهي في سنغافورة.

المناورات تأتي وسط دور أميركي متزايد في المنطقة وتوترات بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي الذي تطالب كل من بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين بأجزاء منه، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشار بيان للسفارة الأميركية في بانكوك إلى أن قيادة المناورات مشتركة بين البحريتين الأميركية والتايلاندية، وستمتد حتى «المياه الدولية في جنوب شرق آسيا، بما يشمل خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي» قبل أن تنتهي في سنغافورة.

انتقادات بسبب البحرية البورمية

وقال الأدميرال جوي تينش الذي يشرف على التعاون الأمني للبحرية الأميركية في جنوب شرق آسيا إن المناورات «ترسي أمنا بحريا أكبر على أسس قوة آسيان وقوة الروابط البحرية بيننا وقوة إيماننا المشترك في منطقة حرة ومفتوحة في الهند - المحيط الهادئ». وتعرضت المناورات المشتركة لانتقادات بسبب إشراكها البحرية البورمية في خطوة نادرة، رغم فرض واشنطن عقوبات على كبار قادة الجيش البورمي على خلفية أزمة الروهينغا.

وجميع الدول العشر في رابطة آسيان ستشارك في المناورات. فيما لا تزال سفينة مراقبة صينية في المياه التي تطالب بها فيتنام، مما دفع البنتاغون الأسبوع الماضي لاتهام بكين بالسعي «لانتهاك النظام الدولي القائم على قواعد في منطقة الهند - المحيط الهادئ». وتطالب الصين بغالبية بحر الصين الجنوبي، ممر الملاحة الدولي الحيوي.