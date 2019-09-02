مناورات بحرية غير مسبوقة بين أميركا ودول آسيان.. ومهاتير محمد يصفها بـ«الاستفزازية»

بدأت الولايات المتحدة وعشر دول من جنوب شرق آسيا، اليوم الإثنين، مناورات بحرية في إطار تدريبات تمتد إلى بحر الصين الجنوبي المضطرب، وتشارك فيها ثماني سفن حربية وأربع طائرات وأكثر من ألف عسكري. وتستمر المناورات الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة ودول رابطة آسيان خمسة أيام. وتنطلق من قاعدة ساتاهيب البحرية في تايلاند وتنتهي في سنغافورة.
المناورات تأتي وسط دور أميركي متزايد في المنطقة وتوترات بين بكين ودول جنوب شرق آسيا على خلفية بحر الصين الجنوبي الذي تطالب كل من بروناي وماليزيا وفيتنام والفلبين بأجزاء منه، وفق وكالة «فرانس برس».
وأشار بيان للسفارة الأميركية في بانكوك إلى أن قيادة المناورات مشتركة بين البحريتين الأميركية والتايلاندية، وستمتد حتى «المياه الدولية في جنوب شرق آسيا، بما يشمل خليج تايلاند وبحر الصين الجنوبي» قبل أن تنتهي في سنغافورة.
انتقادات بسبب البحرية البورمية
وقال الأدميرال جوي تينش الذي يشرف على التعاون الأمني للبحرية الأميركية في جنوب شرق آسيا إن المناورات «ترسي أمنا بحريا أكبر على أسس قوة آسيان وقوة الروابط البحرية بيننا وقوة إيماننا المشترك في منطقة حرة ومفتوحة في الهند - المحيط الهادئ». وتعرضت المناورات المشتركة لانتقادات بسبب إشراكها البحرية البورمية في خطوة نادرة، رغم فرض واشنطن عقوبات على كبار قادة الجيش البورمي على خلفية أزمة الروهينغا.
وجميع الدول العشر في رابطة آسيان ستشارك في المناورات. فيما لا تزال سفينة مراقبة صينية في المياه التي تطالب بها فيتنام، مما دفع البنتاغون الأسبوع الماضي لاتهام بكين بالسعي «لانتهاك النظام الدولي القائم على قواعد في منطقة الهند - المحيط الهادئ». وتطالب الصين بغالبية بحر الصين الجنوبي، ممر الملاحة الدولي الحيوي.
مهاتير محمد: المناورات استفزازية
وحض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة له إلى تايلاند الشهر الماضي، دول جنوب شرق آسيا للتصدي لـ«الضغوط» التي تمارسها الصين في البحر. لكن خلال زيارة إلى العاصمة الكمبودية اليوم الإثنين، قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في تصريحات أمام طلاب إنه يحق للصين أن تشعر بـ«التهديد» من جراء التدريبات في المنطقة، واصفا المناورات بالاستفزازية وبأنها هدر للمال رغم مشاركة بلاده فيها. وقال وسط تصفيق «إذا قررت الصين إجراء مناورات بحرية قبالة نيويورك مثلا، فإن أهالي نيويورك قد لا يشعرون بارتياح».