الموفد الأميركي لأفغانستان يناقش آخر التطورات مع الرئيس غني في كابول

المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد (فرانس برس)

أعلن مسؤول، اليوم الإثنين، أن الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، الذي يبذل جهودا للتوصل لاتفاق مع حركة طالبان، التقى الرئيس أشرف غني في كابول، في وقت يبدو إبرام اتفاق مع المتمردين وشيكا.

ويجري زلماي خليل زاد، منذ نحو عام، محادثات مع طالبان في الدوحة؛ سعيا لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان. ويتمحور الاتفاق المحتمل حول انسحاب للقوات الأميركية مقابل العديد من الضمانات الأمنية من حركة طالبان، وإجراء محادثات سلام أوسع نطاقا بين المتمردين والحكومة الأفغانية، ووقف محتمل لاطلاق النار، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال مسؤول، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «فرانس برس» إن خليل زاد وصل إلى كابول مساء أمس الأحد والتقى غني؛ لمناقشة آخر التطورات بعد الجولة التاسعة من المحادثات في العاصمة القطرية. ومن المتوقع أن تتواصل المشاورات اليوم الإثنين، مع مسؤولين أفغان آخرين من المحتمل أن يكون بينهم غني مجددا.

تهميش حكومة أفغانستان

وتنطوي المحادثات على أهمية نظرا لأن الحكومة الأفغانية تم تهميشها بشكل كبير في المحادثات حتى الآن، رغم أن أي اتفاق مستقبلي سيتطلب محادثات بين طالبان وغني الذي تعتبره الحركة دمية بيد الأميركيين.

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وقال خليل زاد أمس الأحد، إن الولايات المتحدة وطالبان «على وشك» التوصل لاتفاق من شأنه خفض العنف وتمهيد الطريق أمام سلام «دائم»، لكن رغم دخول المحادثات مرحلتها النهائية على ما يبدو، تواصلت أعمال العنف في أفغانستان، وسعت طالبان للسيطرة على قندوز في الشمال يوم السبت الماضي.