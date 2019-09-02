إيران تؤكد تقارب وجهات النظر مع فرنسا بشأن الاتفاق النووي

أكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين إيران وفرنسا فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، خاصة بعد مكالمات هاتفية بين الرئيس حسن روحاني ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأضاف الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات نقلها التليفزيون الرسمي «لحسن الحظ أصبحت وجهات النظر أقرب في العديد من القضايا وتجري الآن مناقشات فنية بشأن سبل تنفيذ التزامات الأوروبيين (في الاتفاق النووي)». فيما لم يخض ربيعي في تفاصيل، وفق وكالة «رويترز».
روحاني يحذر ماكرون من «خطوة جديدة»
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق المبرم العام 2015، تحاول الأطراف الأوروبية إقناع إيران بمواصلة الالتزام به من خلال التعهد بحماية مصالحها الاقتصادية من العقوبات الأميركية.
خطوة جديدة
وأجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت الماضي، محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حذره فيها من أن إيران ستقدم على اتخاذ خطوة جديدة في إطار التراجع عن التزاماتها النووية، في حال لم تفِ أوروبا بعهودها في هذا المجال.