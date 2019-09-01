رئيس الوزراء الإيطالي يحدد موعد عرض تشكيلة حكومته الجديدة

رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي مصافحا الرئيس سيرجيو ماتاريلا الذي كلفه تشكيل الحكومة الجديدة في روما، 29 أغسطس 2019. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي الأحد أنه ينوي تقديم تشكيلة ائتلافه الحكومي الجديد الأربعاء المقبل على أبعد تقدير، في مسعى لحل الأزمة السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال كونتي «مع بداية الأسبوع المقبل ليس الإثنين، بل الثلاثاء أو الأربعاء على أبعد تقدير... نحتاج إلى الانتهاء» من المفاوضات بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديموقراطي (يسار الوسط)، وفق «فرانس برس».

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وسيقدم كونتي تشكيلة حكومته وبرنامجها للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. ومن المتوقع عندها أن يؤدي كونتي وحكومته اليمين الخميس، قبل تصويت في البرلمان الجمعة. وتعيش إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة سياسية عميقة بعدما تسبب ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق، في الثامن من أغسطس بانهيار الائتلاف الذي شكله مع حركة خمس نجوم، واضطرار كونتي إلى الاستقالة في 20 من الشهر الماضي.

وأبلغ كونتي صحيفة فاتو كوتديانو اليومية أن هناك «بيئة عمل جيدة» بين الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم رغم الخلافات الكبيرة الأخيرة بين الحزبين. وذكرت تقارير إعلامية أن زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو هدد بعدم المضي في الاتفاق إذا لم يمنح منصب نائب رئيس الوزراء، لكنّ كونتي أكّد الأحد أنّ تركيزه ينصب على السياسات لا المناصب.