البابا فرنسيس يحذر من «حالة طوارئ مناخية تهدد الطبيعة والحياة»

البابا فرنسيس يحيي المؤمنين من الشباك المطلّ على ساحة القديس بطرس أثناء صلاة التبشير الملائكي، 1 سبتمبر 2019 في الفاتيكان (فرانسس برس)

حث البابا فرنسيس الحكومات، اليوم الأحد، على اتخاذ «إجراءات جذرية»؛ لمكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض وتقليل استخدام الوقود الأحفوري وقال إن العالم يشهد حالة طوارئ مناخية.

وأصدر البابا مناشدته في رسالة مكتوبة بمناسبة «اليوم العالمي للصلاة من أجل العناية بالخليقة» اليوم الأحد وقبل قمة التحرك بشأن المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة هذا الشهر في نيويورك لمتابعة اتفاقية باريس الموقعة في 2016 للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، وفق وكالة «رويترز».

قمة ذات أهمية خاصة

ووصف البابا قمة الأمم المتحدة المقبلة بأن لها «أهمية خاصة» وقال «هناك سيقع على عاتق الحكومات مسؤولية إظهار الإرادة السياسية على اتخاذ إجراءات جذرية لتحقيق هدف القضاء على الانبعاثات الضارة في أسرع وقت ممكن والحد من متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع معدلات ما قبل العصر الصناعي وبما يتسق مع أهداف اتفاقية باريس».