إيران تزيح الستار عن طائرة قتالية قادرة على ضرب أهداف «خارج الحدود»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 03:27 مساء
صورة التقطها الجيش الإيراني يظهر فيها قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد يزيح الستار عن طائرة مسيرة، 1 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

كشفت إيران، اليوم الأحد، عن طائرة مسيّرة قتالية جديدة باستطاعتها أن تضرب أهدافاً خارج حدود البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية، عن قائد قوة الدفاع الجوي الإيراني العميد علي رضا صباحي-فرد تأكيده أن الطائرة التي أطلق عليها اسم «كيان» صُمّمت وصُنعت وجُرِّبت خلال عام فقط، وفق وكالة «فرانس برس».

مواصفات الطائرة كيان
وصرّح علي رضا بأن هذه الطائرة صُمّمت «في نوعين، مع قدرة عالية السرعة لمهام الاعتراض والاستطلاع واستمرارية التحليق المرتفع لمهام التصويب بدقة عالية جداً». وأزيح الستار عن الطائرة ذات اللونين البرتقالي والأبيض. وأضاف أن الطائرة المسيّرة لديها قدرة على الطيران «لأكثر من ألف كيلومتر والعثور على هدفها بدقة» وقادرة على «استهداف أهداف بعيدة عن حدود البلاد وتأمين الدفاع الجوي في أراضي العدو».

التوتر بين طهران وواشنطن
وأفادت قنوات التليفزيون الإيرانية أن الطائرة قادرة أيضاً على حمل أنواع عدة من الذخيرة وعلى التحليق على ارتفاع خمسة آلاف متر. يأتي هذا الإعلان في خضمّ توترات بين طهران وواشنطن على إثر الانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني وإعادة فرض عقوبات أميركية قاسية تخنق الاقتصاد في إيران.

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وشهدت التوترات بين البلدين تصعيداً جديداً بعد هجمات غامضة تعرضت لها سفن في منطقة الخليج في مايو ويونيو. وأسقطت إيران طائرة -أميركية بحسب طهران- فيما أسقطت الولايات المتحدة طائرة أخرى نفت إيران أن تكون عائدة لها.

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