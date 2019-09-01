الإعصار «دوريان» يشتد ويبلغ الفئة الخامسة وجزر أباكوس تنتظر عاصفة «كارثية»

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأميركي، أن الإعصار «دوريان» اشتد ليبلغ الفئة الخامسة، مشيرًا إلى أن عاصفة «كارثية» على وشك أن تضرب جزر أباكوس في باهاماس.

وكتب المركز على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تحول دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة مع رياح» سرعتها نحو 260 كلم بالساعة، مضيفًا أن «جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكوس مع رياح مدمرة». والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتحرك «دوريان» صوب الشمال الغربي، أمس السبت، ويتجه ببطء في المحيط الأطلسي صوب ولايات جورجيا ونورث وساوث كارولينا الأميركية، كما لا تزال ولاية فلوريدا أيضًا في طريقه.