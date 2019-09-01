الجيش اللبناني يحذر من استخدام الطائرات المسيرة خلال إحياء مراسم عاشوراء

مناصرون لحزب الله يتابعون خطاب نصرالله في الضاحبة الجنوبية لبيروت، 31 أغسطس 2019 (فرانس برس)

منع الجيش اللبناني، اليوم الأحد، استخدام الطائرات المسيرة في بعض مناطق البلاد خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء، وسط توتر مع إسرائيل المتهمة بمحاولة تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على أحد معاقل حزب الله في لبنان.

وحلقت فجر 25 أغسطس طائرتان مسيرتان محملتان بالمتفجرات فوق ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب حزب الله، إحداهما سقطت بسبب عطل فني والثانية انفجرت، من دون أن يحدد هدف الهجوم الذي حمل لبنان إسرائيل المسؤولية عنه، وفق وكالة «فرانس برس».

التحذير يشمل 5 مناطق

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان اليوم الأحد «بمناسبة إحياء ذكرى مراسم عاشوراء، تحذّر قيادة الجيش جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيّرة طيلة فترة إحياء هذه المراسم في أجواء المناطق الآتية: الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، والنبطية، وصور، وبعلبك والهرمل، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق مشغّليها».

تصاعد التوتر

ويحيي الشيعة في لبنان ذكرى عاشوراء في 10 سبتمبر، وتشهد الأيام التي تسبق ذلك مراسم مسائية حاشدة، وسط تصاعد التوتر بعد هجوم الطائرتين المسيرتين الذي توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد عليه، وأكد أمس السبت، أن رد حزبه على الهجوم «أمر محسوم».

الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع إسرائيلية فوق الجنوب

وفي خطاب متلفز في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال نصرالله إن «ضرورة الرد هو أمر محسوم (...) الموضوع بالنسبة لنا ليس رد اعتبار إنما يرتبط بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك وتثبيت منطق الحماية للبلد».