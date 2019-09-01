بعد معارك عنيفة.. قوات الأمن الأفغانية تطرد مقاتلي طالبان من قندوز

قوات الأمن الأفغانية تطرد طالبان من مدينة قندوز (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصدر رسمي، اليوم الأحد، أن قوات الأمن الأفغانية، طردت مقاتلي حركة طالبان من قندوز غداة هجومهم على المدينة الواقعة في شمال البلاد.

ووجه المتمردون هجماتهم من جهات عدة، صباح أمس السبت؛ لمحاولة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان، ودارت معارك عنيفة فيها، وحصل الجيش الأفغاني خلالها على دعم جوّي أميركي، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي لوكالة «فرانس برس».

دعاية العدو

وأضاف رحيمي «تمّ تطهير مدينة قندوز وطُرد (متمردو) طالبان من المناطق التي كانوا سيطروا عليها»، إلا أن الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد نفى هذا التصريح مؤكدا أن المتمردين لا يزالون يسيطرون على مواقعهم، وقال للصحفيين «دعاية العدو التي تفيد بأن المقاتلين طُردوا أو قُتلوا خاطئة».

لإنهاء 18 عاما من النزاع.. اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وطالبان

الهجوم جاء في حين أن متمردي طالبان والولايات المتحدة يجرون مفاوضات في الدوحة حول ملامح اتفاق سلام مستقبلي من الوارد أن يترجم عبر تخفيض كبير للوجود العسكري الأميركي في أفغانستان مقابل ضمانات في ما يخص مكافحة الإرهاب.

اتفاق وشيك

وأكد المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد في وقت مبكر اليوم الأحد على تويتر أن الطرفين «على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم».