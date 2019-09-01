بعد 80 عاما.. الرئيس الألماني يطلب الصفح من البولنديين

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يلقي كلمة في مدينة فيلون البولندية في ذكرى مرور ثمانين عاما على اندلاع الحرب العالمية الثانية، الأول من سبتمبر 2019 (فرانس برس)

طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الصفح من ضحايا العدوان الألماني في مراسم جرت في فيلون في الساعة نفسها التي سقطت فيها أولى القنابل في 1939، على هذه المدينة البولندية الصغيرة التي كانت أول ضحية للحرب العالمية الثانية.

وقال شتاينماير باللغة الألمانية بحضور نظيره البولندي أندريه دودا خصوصا «أنحني لضحايا هجوم فيلون». وأضاف «أنحني للضحايا البولنديين للطغيان الألماني وأطلب الصفح»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت بولندا عانت بشدة من أهوال الحرب العالمية الثانية وقتل عشرة ملايين من مواطنيها بينهم ثلاثة ملايين يهودي. وقال شتاينماير إن «الألمان هم الذين ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية في ألمانيا، ومن يدعي أن الأمر انتهى وأن رعب القوميين الاشتراكيين الذي هيمن على أوروبا حدث هامشي في التاريخ الألماني يحكم على نفسه».

لن ننسى أبدا

ويبدو أن الرئيس الألماني يشير بذلك إلى اليمين القومي الألماني الذي رأى زعيمه ألكسندر غولاند أن سنوات الرايخ الثالث لم تكن سوى «فضلات طيور» في ألفية ألمانية مجيدة. وقال شتاينماير «لن ننسى أبدا. نريد أن نتذكر وسنتذكر».

فيما دان دودا «العمل الهمجي» و«جريمة الحرب» التي دشنت الحرب العالمية الثانية في فيلون في سبتمبر 1939. وشكر الرئيس البولندي الرئيس الألماني على حضوره إلى فيلون. وقال «إنني واثق أن هذا الحفل سيدرج في تاريخ الصداقة البولندية الألمانية».

قتلى وجرحى

وردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، قال الشاهد تادوش سيرانت الذي يبلغ من العمر 88 عاما، قبل أيام من الذكرى «رأيت قتلى وجرحى.. ودخانا وضجيجا وانفجارات.. كان كل شيء يحترق».

محرقة النازيين

وقع الهجوم بعد أسبوع من اتفاق ريبنتروب-مولوتوف السري الذي أبرم بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي حول تقاسم أوروبا بينهما. وحمل الاتفاق اسمي وزيري خارجية البلدين الألماني يواكيم فون ريبنتروم والسوفياتي وفياتشيسلاف مولوتوف. وقتل في الحرب العالمية الثانية بين أربعين وستين مليون شخص بينهم عشرة آلاف يهودي كانوا ضحايا المحرقة التي قام بها النازيون.

وفي الثالث من سبتمبر، أعلنت فرنسا وبريطانيا حليفتا بولندا الحرب على ألمانيا، لكن بدون إطلاق عمليات مهمة. في 17 سبتمبر هاجم الاتحاد السوفيتي شرق بولندا. وانتهى التعاون بين النازيين والسوفيات مع هجوم هتلر على الاتحاد السوفياتي في 22 يونيو 1941. واستمرت الحرب بين الحلفاء الذين انضم إليهم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة من جهة، والمحور الألماني الإيطالي الياباني الذي هزم في 1945.

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وسيلقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ظهر اليوم الأحد، بعد دودا وشتاينماير، خطابا في قصر بيلسودسكي أمام قبر الجندي المجهول في وارسو. ويمثل بنس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى بولندا لكنه ألغى رحلته بسبب الإعصار دوريان الذي يهدد بلاده.

ذكرى المعركة اليائسة

في الوقت الذي كانت تجري فيه المراسم في فيلون، شارك رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في إحياء ذكرى المعركة اليائسة التي خاضتها حفنة من البولنديين المدافعين عن حامية فيستربلاتي في دانسك التي قصفتها سفينة حربية ألمانية.

وقال تيمرمانس إن «العمل من أجل التسامح والسعي إلى الاحترام المتبادل واقتلاع أرضية الذين يدعون إلى التعصب ويعتقدون أن الكراهية محرك جيد للسياسة ويؤمنون أن المواجهة بين الأمم والثقافات المختلفة أمر جيد».

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وألمانيا اليوم حليفة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والشريكة الاقتصادية الأولى لها. لكن في نظر الحكومة القومية المحافظة في وارسو، ما زالت بعض المشاكل الموروثة من الماضي تحتاج إلى حل نهائي، أي تعويضات الحرب. وقال رئيس الوزراء البولندي اليوم الأحد «يجب أن نتحدث عن هذه الخسائر وأن نتذكرها وأن نطالب بالحقيقة والتعويض».

ميركل تشارك بإحياء الذكرى

وستحضر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مراسم إحياء الذكرى في وارسو، لكن لن يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلم توجه إليه دعوة بسبب ضم شبه جزيرة القرم والنزاع الانفصالي في أوكرانيا.