لإنهاء 18 عاما من النزاع.. اتفاق وشيك بين الولايات المتحدة وطالبان

المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد خلال الحوار مع «تولو نيوز» (فرانس برس)

أعلن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، اليوم الأحد، في ختام الجولة الأخيرة من محادثات السلام في الدوحة أن الولايات المتحدة وحركة طالبان الافغانية «اوشكتا على التوصل لاتفاق» لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

ويعقد الجانبان مفاوضات في الدوحة للتوصل إلى اتفاق تقدم طالبان بموجبه ضمانات أمنية مقابل خفض كبير في القوات الأميركية التي تضم 13 ألف عسكري في أفغانستانن وفق وكالة «فرانس برس».

سلام دائم

وكتب خليل زاد على تويتر «نحن على وشك إبرام اتفاق من شأنه أن يخفض العنف ويفتح الباب للأفغان من أجل الجلوس معا للتفاوض على سلام دائم»، وأضاف أنه سيتوجه في وقت لاحق اليوم الأحد إلى كابول لـ«إجراء مشاورات» بعد انتهاء الجولة الثامنة من المفاوضات.

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إشارة إيجابية

ولم يوضح الموفد الأميركي الخاص ما إذا كان لديه نص سيعرضه على السلطات الأفغانية، لكن مسؤولين عدة ذكروا في الأيام الأخيرة أن انتقال المحادثات إلى كابول يشكل إشارة إيجابية. وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أنه «على الرغم من التكهنات ليس لدينا أي إعلان حاليا»، موضحا أن خليل زاد سيلتقي طيفا واسعا من الأفغان في كابول، بما في ذلك مسؤولين في الحكومة.

الاتفاق بات قريبا

وقال المتحدث باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين أمس السبت إن «إنجاز الاتفاق بات قريبا» لكنه لم يحدد العقبات التي لا تزال قائمة أمام إبرامه. وكتب خليل زاد على تويتر اليوم الأحد، أن اتفاقا من هذا النوع سيساعد في تعزيز «أفغانستان موحدة وذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفائها أو أي دولة أخرى». وأعلنت طالبان في وقت سابق أن أي اتفاق يتم التوصل إليه سيعرض على وسائل الإعلام وعلى ممثلين لدول جوار أفغانستان إضافة إلى الصين وروسيا والأمم المتحدة.

ويفترض أن ينص الاتفاق على انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان مع تحديد جدول زمني لذلك. وهذا مطلب أساسي لحركة طالبان التي ستتعهد في المقابل عدم السماح باستخدام الأراضي التي تسيطر عليها ملاذا لمنظمات «إرهابية». كذلك يتوقع أن ينص على وقف لإطلاق النار بين المتمردين والأميركيين أو على الأقل «خفض العنف».