رئيسة حكومة رومانيا تهدد بمقاضاة رئيس البلاد أمام المحكمة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 11:36 صباحا
رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا في المؤتمر الاستثنائي لحزبها الاشتراكي الديموقراطي في بوخارست، 24 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلنت رئيسة الوزراء الرومانية الاشتراكية الديموقراطية، أمس السبت، أنها ستقاضي أمام المحكمة الدستورية، رئيس الجمهورية اليميني كلاوس يوهانيس الذي اتهم حكومتها بـ«الفساد» ويرفض الموافقة على تعيين وزراء جدد.

وقالت فيوريكا دانسيلا لصحفيين وكوادر في حزبها في كونستانتا الواقعة على البحر الأسود إنها «سنذهب إلى القضاء»، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأضافت أن «إطلاق الصفات سهل لكن يجب أن تكون لديه أدلة ولم أمس بأي فضيحة فساد (...) إذا لم يتم تعيين الوزراء، سنذهب إلى المحكمة الدستورية».

الرئيس يرفض مقترحاتفيوريكا
وكان تحالف الليبراليين والديموقراطيين (يسار الوسط) تخلى عن دانسيلا بانسحابه من الحكومة. وهي تريد تعيين وزراء جدد من حزبها في مكان الوزراء المستقيلين قبل أن تحاول الحصول على ثقة البرلمان. لكن الرئيس رفض كل مقترحاتها، وتحدث عن «الازدراء للرومانيين في معاملة الحزب الاشتراكي الديموقراطي وتحالف الليبراليين واليسار».

وقال الرئيس «هذا يجب ألا يفاجىء أحدا، بل بالعكس إنه النتيجة المنطقية لسنتين ونصف السنة من الحكم الفوضوي وغير المؤهل والفاسد».

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