ثمانية قتلى من المزارعين بأيدي «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 11:27 صباحا
عنصران من وحدة القوات النيجيرية الخاصة في عرض عسكري، 17 أبريل 2018 (فرانس برس)

أفاد سكان بمقتل ثمانية مزارعين نيجيريين، يومي الجمعة والسبت، بأيدي متطرفين من «بوكو حرام» بشمال شرق نيجيريا. 

هاجم رجال مدججون بالسلاح، الجمعة، قرية بالومري على بعد 15 كلم من مايدوغوري، العاصمة الإقليمية لولاية بورنو، وذبحوا أربعة رجال وأسروا اثنين آخرين، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس السبت «قبض المتمردون على أربعة مزارعين كانوا يعملون في مزارعهم وقطعوا رؤوسهم» في جيدان وايا، إحدى ضواحي مايدوغوري، بحسب ما قال باباكورا كولو زعيم ميليشيا محلية. والخميس الماضي، كان اثنان من سكان بلومري قُتلوا أيضا بأيدي إرهابيين، وفقا لسكان.

حصيلة ضحايا «بوكو حرام»
وتهاجم «بوكو حرام» المزارعين والرعاة، متهمة إياهم بتزويد الجيش والميليشيات بالمعلومات، وتنشط جماعة «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا، وأسفرت هجمات عناصرها المستمرة منذ نحو عقد عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد نحو مليونين.

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