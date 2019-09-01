ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في تكساس إلى 5 قتلى

قوات الشرطة تجلي الناس في أوديسا بعد حادث إطلاق النار (فرانس برس)

ارتفع عدد القتلى في حادث إطلاق النار في منطقة ميدلاند-أوديسا بولاية تكساس الأميركية إلى 5 قتلى، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية.

وذكرت الشرطة أن خمسة أشخاص على الأقلّ قتلوا مساء السبت، بإطلاق نار في غرب ولاية تكساس الأميركيّة وأدى أيضا إلى إصابة آخرين بجروح.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة أوديسا للصحفيين «لدينا ما لا يقل عن 21 ضحية (...) وخمسة قتلى على الأقل في هذه المرحلة»، من دون أن يتّضح «ما إذا كان القتلى الخمسة من ضمن الضحايا الـ21» وفق وكالة «فرانس برس».

فيما قال عمدة مدينة ميدلاند القريبة لقناة «فوكس نيوز» إن هناك ثلاثة عناصر من الشرطة بين الجرحى.