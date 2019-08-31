الآلاف يتظاهرون في بريطانيا احتجاجًا على تعليق أعمال البرلمان

متظاهرون معارضون لقرار تعليق عمل البرلمان في مدينة مانشستر، 31 أغسطس 2019، (فرانس برس)

خرج الآلاف في تظاهرات، السبت، في عديد المدن البريطانية، احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان، قبل فترة قصيرة من موعد «بريكست» خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في خطوة ندد بها معارضو جونسون باعتبارها «انقلابًا» .

وخرج الآلاف إلى الشوارع في عديد المدن والبلدات البريطانية منذ الصباح، وقال منظمو التظاهرات التي تجري تحت شعار «وقف الانقلاب» إنهم يأملون في مشاركة مئات الآلاف، وفق «فرانس برس» .

وتأتي التظاهرات قبل أسبوع تشهد فيه الساحة السياسية البريطانية توترًا، إذ سيسعى معارضو جونسون إلى وقف قراره في المحاكم واستصدار قرار ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يحاولون كذلك إطاحة الحكومة من خلال التصويت بحجب الثقة .

ودعت حركة «مومينتوم»، المتحالفة مع حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب العمال، كذلك إلى «احتلال الجسور وقطع الطرقات» .

وتجمعت الحشود في مانشستر ويورك ونيوكاسل في شمال إنجلترا، ومدن إدنبره الاسكتلندية وبلفاست في أيرلندا الشمالية، كما من المقرر إجراء فعاليات في نحو 30 موقعًا .

ويتوقع خروج أكبر التظاهرات في مدينة لندن، حيث قام الآلاف بالتصفير وقرع الطبول ولوحوا بأعلام الاتحاد الأوروبي واحتشدوا أمام مقر الحكومة وقت الغداء وهتفوا «يا بوريس جونسون عار عليك» .

كما حملوا لافتات كتبوا عليها «دافعوا عن الديمقراطية: قاوموا إغلاق البرلمان» و«استيقظي يا بريطانيا» و«أهلًا بكم في ألمانيا 1933» .

وقال برنارد هيرلي (71 عامًا) أحد المتظاهرين في ويستمنتسر «قرار ما سيحدث بالنسبة لبريكست يجب أن لا يكون عائدًا لجونسون» .

وأضاف: «لقد تم انتزاع القرار من البرلمان وهو أمر غير ديمقراطي» .

وسار نحو عشرة رجال حليقي الرؤوس لفوا حول أجسادهم علم بريطانيا، عبر الحشود ترافقهم الشرطة، وصاحوا «ماذا تريدون؟ بريكست! متى تريدونه؟ الآن» .

جونسون يحذر

ووعد جونسون الذي تولى السلطة قبل شهر بعد انتخابات لحزب المحافظين، بأن يقود بريطانيا في خروجها من الاتحاد الأوروبي باتفاق أو دون اتفاق مع بروكسل .

وقال إنه مستعد للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي إذا تم إلغاء البند المتعلق ببقاء بلاده في الاتحاد الجمركي بعد «بريكست»، من الاتفاق الحالي الذي توصلت إليه قبله تيريزا ماي .

إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إنهم بانتظار أن تقدم لندن اقتراحات ملموسة .

ويتوقع أن يعود مستشار جونسون لشؤون «بريكست»، ديفيد فروست، إلى بروكسل لإجراء محادثات الأسبوع المقبل .

ويرغب نواب المعارضة وعدد من نواب حزب المحافظين من جونسون تأجيل «بريكست» إلى ما بعد 31 أكتوبر في حال إخفاقه في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي .

إلا أن الحكومة تعكف على تعزيز استعداداتها في حال عدم التوصل إلى اتفاق .

والسبت دافع وزير المالية، ساجد جاويد، عن تعليق عمل البرلمان رغم قوله خلال المنافسة على زعامة حزب المحافظين التي جرت مؤخرًا: «لا يمكنك ممارسة الديمقراطية بإلغاء الديمقراطية» .

وصرح لإذاعة «بي بي سي» بأن البرلمان «لا ينعقد عادة إلا خلال وقت متأخر من سبتمبر ومطلع أكتوبر» .

والجمعة حذر جونسون النواب من محاولة عرقلة خططه، وقال إن قرار تأجيل «بريكست» مرة أخرى سيلحق «ضررًا دائمًا» بثقة الشعب في السياسة .

وأضاف أن جهود المعارضة يمكن أن تقود في الحقيقة إلى «بريكست» دون اتفاق لأنها ستجعل الأوروبيين أقل استعدادًا لتقديم تنازلات إذا اعتقدوا أنه يمكن وقف «بريكست» .