طوارئ في فلوريدا مع ترقب وصول «إعصار دوريان المدمر»

مواطنان يبتاعان الوقود في محطة في فلوريدا، قبل وصول الإعصار، 30 أغسطس 2019، (فرانس برس)

تترقب ولاية فلوريدا، وصول إعصار «دوريان»، الذي بلغت شدته حد «الخطورة» في طريقه نحو باهاماس والساحل الشرقي للولاية الأميركية.

ونقلت «فرانس برس» عن رئيس الوزراء في باهاماس، هوبرت مينيس، تحذيره لمواطني الأرخبيل، الكائن في المحيط الأطلسي، المقيمين في مسار «الإعصار القوي جدا والذي قد يهدد الأرواح» بتوخي السلامة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير، ومقره ميامي، إن دوريان، المتوقع أن يصل باهاماس الأحد، وفلوريدا في ساعة متأخرة الإثنين أو الثلاثاء. وأضاف «اشتدت قوته ليصبح إعصارا بالغ الخطورة من الفئة الرابعة»، على مقياس من خمس فئات.

والإعصار تصحبه رياح تبلغ سرعتها حوالى 220 كلم بالساعة، وفقا للمركز. وقال المركز «من المرجح أن تشتد العاصفة الماطرة وتمتد بشكل يهدد الأرواح، وتصحبها رياح بقوة إعصار، في أجزاء من شمال غرب باهاماس، حيث صدر تحذير من إعصار».

خطر كبير جدا

وقال رئيس وزراء باهاماس في مؤتمر صحفي إن العاصفة تشكل خطرا على الأرواح.

وقال مينيس «الذين يرفضون إخلاء أماكنهم يعرضون أنفسهم لخطر كبير جدا... لا تعرضوا حياتكم وحياة أحبائكم لخطر يمكن تجنبه». وأضاف «لا تتصرفوا بحماقة وتحاولوا تحدي هذا الإعصار... عدم الإجلاء قد يكلفكم حياتكم».

وفيما لا يزال مسار العاصفة غير مؤكد، لم تصدر بعد أوامر لأهالي سواحل فلوريدا بالإجلاء، لكنهم مع ذلك قاموا بتخزين المواد الغذائية والماء وسلع أخرى، كما تهيئوا لمغادرة منازلهم.

وأصدر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إعلان طوارئ لكل مقاطعات الولاية الـ67، داعيًا ملايين السكّان إلى الاستعداد للعاصفة التي قال إنها يمكن أن تتحول «حدثا كبيرا».

وأضاف «نتوقع فيضانات كبيرة ... وندعو جميع سكان فلوريدا إلى تخزين طعام وأدوية وماء لمدّة تكفي سبعة أيّام». وقال الحرس الوطني في فلوريدا إنه وضع نحو ألفين من عناصره في حال تأهب، كما سيضع ألفين آخرين السبت.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يقع نادي الغولف المملوك له «مارالاغو» في بالم بيتش بولاية فلوريدا، إن دوريان «يبدو أنه يمكن أن يصبح وحشا بكل معنى للكلمة» وألغى زيارة إلى بولندا ليتسنى له التركيز على التحضيرات للتصدي للعاصفة. وقال ترامب في تسجيل فيديو «جميع الإشارات تقول إنه سيضرب بقوة كبيرة».

وأضاف «بعض الناس قالوا أكبر أو حتى بحجم أندرو» الإعصار من الفئة الخامسة الذي أودى بحياة 65 شخصا عام 1992. وأعلن ترامب الطوارئ في فلوريدا ما يسمح بتقديم مساعدة فدرالية دعما لجهود الولاية والجهود المحلية.

بدورها أعلنت ولاية جورجيا الواقعة في جنوب الشرق والتي قد تكون في مسار العاصفة، حال الطوراىء في 12 مقاطعة. وقال الحاكم براين كيمب إن الإعصار «قادر على إلحاق آثار كارثية بالمواطنين» في كافة أنحاء المنطقة الساحلية الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة.

وحذر ترامب من أن جورجيا «تقع أيضا في مسار (الإعصار). جورجيا يمكن أن تتضرر بدرجة كبيرة جدا». وقال خفر السواحل الأميركي إن على السفن التجارية العابرة للمحيط أن تضع خطة لمغادرة المرافئ جنوب فلوريدا.

وأعلن عدد من المدارس تعليق الدراسة حتى الثلاثاء على الأقل. وقال مطار أورلاندو الدولي إنه سيوقف الرحلات التجارية الساعة 2,00 صباحا (06,00 ت غ الاثنين) "من باب الاحتياط". وأورلاندو هو المطار الرئيسي لمتنزه ديزني وولد المجاور.

ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مجاورة أيضا وقالت إنها ستقوم بنقل منصة إطلاق صاروخ متحركة ضخمة إلى مبنى لجمع العربات، لحمايتها من العاصفة.

وتم تأجيل حفل لفرقة رولينغ ستونز في ميامي يوما واحدا، بحسب ما ذكرت الفرقة على تويتر.