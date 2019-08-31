واشنطن تفرض عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1»

أحد أفراد الطاقم يتفحص كتابة الإسم الجديد للناقلة أدريان داريا التي كانت تحمل اسم غريس 1، قبالة سواحل جبل طارق، 18 أغسطس 2019 (فرانس برس)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا» الجمعة وأكدت أن لديها «معلومات موثوقة» بأنها تنقل النفط إلى سورية في تحد لعقوبات واسعة مفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد.

والسفينة التي كانت تحمل اسم «غريس 1»، احتجزتها قوات البحرية الملكية البريطانية في يوليو في جبل طارق لستة أسابيع للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى دمشق، حليفة طهران.

وأفرجت سلطات جبل طارق وهي أرض بريطانية، عن السفينة- رغم اعتراض الولايات المتحدة- بعد أن قالت إنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجه إلى دول مشمولة بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

ونفت طهران في وقت لاحق أن تكون قطعت أي وعود بشأن وجهة السفينة.

وكتب وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو مساء الجمعة في تغريدة «لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى طرطوس، بسوريا».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن السفينة «ملكيّة مصادرة» وفقا لقرار يتعلق بمكافحة الإرهاب و«كل من يقدم الدعم (لأدريان داريا 1) يواجه خطر فرض عقوبات عليه».

وبحسب القرار فإن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

ومنذ أن سمحت لها سلطات جبل طارق بالمغادرة، تجوب أدريان داريا البحر المتوسط، ويثير كل تغيير في اتجاه السفينة تكهنات عدة. وعند (الساعة 07,45 بتوقيت غرينتش) كانت السفينة في المياه إلى الشمال من جزيرة قبرص، بحسب موقع «مارين ترافيك» الذي يرصد حركة الملاحة.

وكان لبنان قد نفى الجمعة ما أعلنه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من أن موانئه ستستقبل ناقلة النفط الإيرانية المحملة بـ2,1 مليون برميل من النفط تبلغ قيمتها حوالى 140 مليون دولار.

وفيما نفت إيران بيع النفط إلى دمشق، يقول الخبراء إن السيناريو المرجح هو نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى، فيما الوجهة النهائية هي مرفأ سوري.

وأظهرت مراقبة حركة الملاحة البحرية أن آخر وجهات أدريان داريا المدرجة، وهي ليست بالضرورة الميناء الموافق عليه، كانت في تركيا.

بعد أن أظهرت مواقع التتبع مرسين كوجهة لها، تحولت بعد ذلك إلى إسكندرون، ما أثار رد فعل من وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو الجمعة. وقال تشاوش أوغلو خلال زيارة إلى أوسلو «هذه الناقلة لا تتجه فعليا إلى اسكندرون (في تركيا) ، هذه الناقلة متوجهة إلى لبنان».

لكن تشاوش أوغلو سارع إلى توضيح ملاحظاته قائلا إن لبنان لم يكن بالضرورة الوجهة النهائية للسفينة.

وسارع لبنان إلى النفي، مشددا على أنه لا يشتري النفط الخام أبدًا لأنه لا يملك مصفاة، كما أنه لم يتلق طلبا لدخول ناقلة النفط الإيرانية موانئه.

وقالت إيران الإثنين إنها «باعت النفط» على متن الناقلة وبأن المشتري سيقرر وجهتها.

ولم تحدد إيران هوية المشتري كما لم تقل ما إذا كان النفط بيع قبل أو بعد احتجاز الناقلة في مضيق جبل طارق.

وقالت إنها لا تستطيع تسمية الوجهة الفعلية بسبب «الإرهاب الاقتصادي» للولايات المتحدة وعقوباتها على مبيعات النفط الإيرانية.

وفي يوليو، احتجز فيلق الحرس الثوري الإيراني ناقلة ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج الاستراتيجية. ووصفت بريطانيا ذلك بأنها خطوة متبادلة لكن طهران نفت وجود أي رابط.

وكانت «أدريان داريا 1» أبحرت باتجاه شرق البحر المتوسط بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنها.

وأكدت مواقع متخصصة بمراقبة حركة النقل البحري، أن الناقلة الضخمة قامت بتغيير اتجاهها عدة مرات، دون أي منطق واضح.

ولاحظ تطبيق «تانكتراكزر» على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة بعد أن أدرجت الناقلة إسكندرون وجهة لها، أنه لا يمكن تأكيد ذلك. وقال «يمكن اعتبار ذلك مجرد تحديث وليس أمرا جوهريا. نعتقد أن الوصول ما يزال بعيدا بضعة أيام. لن تستورد تركيا هذا النفط».

وقد وصفها في وقت سابق بأنها «هائمة في البحر المتوسط». وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن بدأت واشنطن حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على طهران وفرضت العقوبات بعد أن تخلت عن الاتفاق حول النووي الايراني العام الماضي.

وسورية التي لديها موانئ على البحر الأبيض المتوسط تخضع أيضا لعقوبات أميركية واوروبية بسبب النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.