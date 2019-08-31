اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في هونغ كونغ حاولوا اختراق محيط البرلمان

اخترق محتجون متشددون، السبت، الحواجز المحيطة بالمجمع الذي يضم البرلمان ومقر حكومة هونغ كونغ.

ورشق متظاهرون يرتدون دروعا، الشرطة بزجاجات حارقة فردت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيّل للدموع، وفق ما أفاد صحفي بوكالة «فرانس برس».