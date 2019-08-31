نحو مليوني شخص في الهند «بلا جنسية» بعد استبعادهم من تعداد سكاني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 11:27 صباحا
سكان ولاية أسام الهندية (أرشيفية: رويترز)

أعلنت سلطات ولاية أسام الهندية أن نحو مليوني من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم في سجل لتعداد المواطنين، أجري بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التي تعتزم تطبيقه في مناطق أخرى.

ويعني ذلك أن هؤلاء السكان، في  الولاية الواقعة شمال غربي البلاد وغالبيتهم من المسلمين، قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم في نهاية الأمر. 

وقال بيان رسمي نقلته «فرنس برس»، إن ما مجموعه 31,1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطني للمواطنين، لكن 1,9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة. 

والهدف الرسمي من السجل الوطني مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو ما يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية. 

ويحصي «السجل الوطني للمواطنين» سكان أسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971 السنة التي لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنغلادش التي كانت تشهد حربا أهلية.

لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التي تمثل ثلث سكان أسام.

وأسام التي تضم أثنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هي الولاية الوحيدة التي تمتلك هذا السجل حاليا في الهند.

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