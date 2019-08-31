بومبيو يؤكد أن ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها تتجه إلى سورية

ناقلة النفط الإيرانية «أدريان»، 20 يوليو 2019، (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تملك «معلومات موثوقة» بأن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» التي أفرج عنها بعد احتجازها في جبل طارق تتجه إلى سورية.

ونقلت «فرانس برس» عن بومبيو قوله، «لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة في طريقها إلى طرطوس، بسورية».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة أن السلطات الأميركية فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان «أدريان داريا 1 تعتبر ملكية محظورة وفقا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية». وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف ايضا بهذه العقوبات.

وقالت الإدارة الأميركيّة إن الناقلة «تحمل 2,1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني».

وأوقِفت «أدريان داريا1» التي كانت تحمل بالسابق اسم «غريس 1»، في الرابع من يوليو قبالة جبل طارق.

وفي 18 أغسطس، سمح للناقلة بالإبحار على الرغم من تدخل الولايات المتحدة لمنع ذلك. وقالت سلطات جبل طارق إن طهران تعهدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سورية.

ومنذ ذلك الوقت، لا تزال الناقلة موجودة في البحر المتوسط من دون أن يكون ممكنا تحديد وجهتها أو مصير شحنتها، على الرغم من أن إيران قالت الإثنين إنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تُعرف هوية المشتري.

وقالت سيغال ماندلكير، مساعدة وزير الخزانة والمكلّفة مكافحة تمويل الإرهاب، إن «سفنا مثل أدريان داريا 1 (...) تمول الأنشطة الضارة للنظام وتنشر الإرهاب».

وأضافت «أي شخص يقدم الدعم (للناقلة) يواجه خطر فرض عقوبات عليه».