بيونغ يانغ تحذر واشنطن من تراجع فرص التفاوض بعد تصريحات بومبيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 09:38 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبجانبه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 حزيران/يونيو 2019

هاجمت كوريا الشمالية، السبت، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بسبب وصفه سلوك بيونغ يانغ بـ«المارق»، محذرة من أن تطلعاتها بشأن محادثات نووية مع واشنطن «تتوارى تدريجيا».

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، شو سون هوي، في بيان نشرته الوكالة الكورية المركزية، ونقلته «فرانس برس»، إن «تطلعاتنا بشأن حوار مع الولايات المتحدة تتوارى تدريجياً ونحن مضطرون إلى إعادة النظر بكل الإجراءات التي اتخذناها حتى الآن».

وتأتي تعليقات بيونغ يانغ فيما المحادثات على المستوى العملي مع واشنطن متعثرة، رغم اتفاق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في يونيو على استئناف الحوار.

ولم يحصل أي تطور في الأسابيع الأخيرة في هذا الصدد مع إجراء كوريا الشمالية سلسلة تجارب على أسلحة احتجاجا على مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وجاءت تصريحات شو ردا على تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي هذا الأسبوع، وصف فيها أنشطة كوريا الشمالية بأنها «سلوك مارق» لا يمكن التغاضي عنه. 

واعتبر شو أن خطاب بومبيو غير لائق ومهين، محذراً الولايات المتحدة من «عدم اختبار صبرنا إذا لم تكن تريد أن تندم بعد ذلك».

ويأتي انتقاد كوريا الشمالية لبومبيو بعد أسبوع من وصفها له بـ«السم القاتل»، وقولها إنها «تشكك» في إمكانيّة التفاوض معه. 

واعتمد ترامب وكيم بعد قمتهما الأولى في سنغافورة في يونيو 2018 إعلانا مبهما حول «النزع الكامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية»، ولم يتحقق منذ ذلك الحين أي تقدم واضح بشأن برامج التسلح الكورية الشمالية.

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