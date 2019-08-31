حركة طالبان تشنّ هجوما على مدينة قندوز الأفغانية

قوات الأمن الأفغانية في مدينة قندوز في مايو 2017. (فرانس برس)

شن متمردون من حركة طالبان السبت هجوما من عدة اتجاهات على قندوز، المدينة الاستراتيجية شمال أفغانستان والتي تعرضت لهجمات متكررة منذ عام 2015.

وقال مسؤولون إن «العملية بدأت قرابة الساعة 1,00 (20,30 ت غ الجمعة)، حين هاجم مقاتلون من طالبان المدينة انطلاقا من اتجاهات متعددة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم شرطة قندوز سيد سرفار حسيني للوكالة أنه «حتى الآن، قتل 8 مقاتلين من طالبان في شرق وغرب قندوز»، مضيفا «القتال متواصل. وصلت القوات الخاصة وهي تحاول صدّ هجمات طالبان».

وقال مراسل الوكالة في قندوز إنه يمكن سماع دوي أسلحة خفيفة وثقيلة في أربعة مواقع من المدينة، فيما أعلن من جهته الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن هجوم السبت أدى إلى السيطرة على عدة مبانٍ مهمة.

وقال مجاهد لصحفيين «هاجمت طالبان مدينة قندوز هذا الصباح من اتجاهات متعددة. نحن الآن في المدينة وسيطرنا على مبان حكومية الواحد تلو الآخر».

ويأتي الهجوم الذي لا يزال جاريا في وقت تسعى الولايات المتحدة وأفغانستان في الدوحة إلى التوصل لاتفاق يؤدي إلى انسحاب آلاف العسكريين الأميركيين من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية عدة.

وأواخر سبتمبر 2015، هاجمت حركة طالبان مدينة قندوز الواقعة قرب الحدود مع طاجيكستان، وتمكن المتمردون من السيطرة عليها لوقت قصير. ولم تتراجع طالبان إلا بعد دعم جوي أميركي مكثف للقوات الحكومية الأفغانية.

وأظهر سقوط قندوز مدى ضعف قوات الأمن الأفغانية وكان من العوامل التي حملت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن التراجع عن قرار سحب القوات الأميركية من البلاد. ومنذ ذلك الحين، تعرضت المدينة لهجمات متكررة من طالبان من غير أن ينجح المتمردون في السيطرة عليها مجدداً بشكل كامل.