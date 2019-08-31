البرلمان الأوكراني يختار محاميا رئيسا للوزراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 02:27 صباحا
المحامي الشاب أوليكسي غونشاروك. (الإنترنت)

وافق البرلمان الأوكراني على تعيين المحامي الشاب أوليكسي غونشاروك، مرشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيسا للوزراء.

وصوتت غالبية نواب البرلمان لصالح تعيين غونشاروك (35 عاما)، الذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي كلمة أمام البرلمان وعد غونشاروك بـ«إنهاء» الفساد في البلاد.

ويتولى غونشاروك منصبه فيما يعاني الاقتصاد من الركود، وتخوض بلاده حربا مستمرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقا.

وقال وسط تصفيق البرلمان: «لدينا أكثر من عشرة ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كله لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه»، مؤكدا أن «الحكومة الجديدة لن تسرق».

وكان زيلينسكي (41 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في ؟أبريل الماضي أعلن خطته القاضية بـ«قطيعة مع النظام» الذي حكم أوكرانيا منذ استقلالها في 1991.

ومنذ ذلك الوقت دخل العديد من الوجوه الجديدة السياسية في إطار حزب «خادم الشعب» الذي يتزعمه زيلينسكي الذي فاز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غوتيريش يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ضعف عزم السيارة