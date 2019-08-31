البرلمان الأوكراني يختار محاميا رئيسا للوزراء

المحامي الشاب أوليكسي غونشاروك. (الإنترنت)

وافق البرلمان الأوكراني على تعيين المحامي الشاب أوليكسي غونشاروك، مرشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيسا للوزراء.

وصوتت غالبية نواب البرلمان لصالح تعيين غونشاروك (35 عاما)، الذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي كلمة أمام البرلمان وعد غونشاروك بـ«إنهاء» الفساد في البلاد.

ويتولى غونشاروك منصبه فيما يعاني الاقتصاد من الركود، وتخوض بلاده حربا مستمرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقا.

وقال وسط تصفيق البرلمان: «لدينا أكثر من عشرة ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كله لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه»، مؤكدا أن «الحكومة الجديدة لن تسرق».

وكان زيلينسكي (41 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في ؟أبريل الماضي أعلن خطته القاضية بـ«قطيعة مع النظام» الذي حكم أوكرانيا منذ استقلالها في 1991.

ومنذ ذلك الوقت دخل العديد من الوجوه الجديدة السياسية في إطار حزب «خادم الشعب» الذي يتزعمه زيلينسكي الذي فاز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.