روسيا تعلن وقف إطلاق النار «من جانب واحد» في إدلب غدا السبت

طائرة روسية في سورية (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الجيش الروسي، الجمعة، وقف إطلاق النار «من جانب واحد» سيلتزم به الجيش السوري، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب شمال غربي سورية، التي تسعى دمشق الى استعادتها.

ونقلت «فرانس برس»، في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سورية، قوله «تم التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتبارا من الساعة 6,00 في 31 اغسطس».

وأضاف البيان أن «المركز الروسي للمصالحة يدعو قيادات المجموعات المسلحة الى وقف الاستفزازات والانضمام الى عملية التسوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها».

وفي واشنطن، أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو عن قلقه إزاء «الثأثير الرهيب» على المدنيين من الغارات الجوية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان بعد لقاء بين بومبيو ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، غير بيدرسن، «لقد أكد الحاجة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار».