نتانياهو ينصح ماكرون بعدم «محاورة» إيران: إنه أسوأ وقت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمته أمام سفراء فرنسا في قصر الإليزيه، 27 أغسطس 2019، (فرانس برس)

نصح رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتانياهو، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة بعدم «محاورة» إيران التي تتهمها «إسرائيل» بأنها تحاول صنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.

وقال نتانياهو لماكرون، خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الرئيس الفرنسي، «إنه وقت سيء لمحاورة إيران» قائلا إن طهران «تكثف تحركاتها الحربية في المنطقة»، بحسب بيان رسمي إسرائيلي نقلته «فرانس برس».

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب. ويزداد التوتر بين البلدين بشكل مطرد منذ انسحاب واشنطن من جانب واحد في مايو 2018 من الاتفاق النووي الإيراني.

واتهمت «إسرائيل» الخميس إيران بالسعي، من خلال حليفها حزب الله اللبناني، إلى تصنيع صواريخ دقيقة يمكن أن تؤدي إلى «خسائر فادحة في الأرواح» على أراضيها.

وأضاف نتانياهو خلال حديثه مع ماكرون أن «أولئك الذين يوفرون المأوى للعدوان والأسلحة (الإيرانية) لن يكونوا بمنأى»، في إشارة إلى لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، صرح الخميس أن خطتهم هي «تحويل الصواريخ التافهة إلى صواريخ عالية الدقة»، مضيفا أن حزب الله لديه الآن 130 ألف صاروخ في لبنان.

تأتي هذه الاتهامات بعد هجوم بطائرات بدون طيار في نهاية هذا الأسبوع نسبه لبنان إلى إسرائيل في معقل حزب الله في بيروت، وبعد إطلاق الجيش اللبناني مساء الأربعاء النار على طائرات إسرائيلية بدون طيار.

وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن الطائرات المسيرة التي سقطت في ضاحية بيروت الجنوبية كانت إسرائيلية واستهدفت منشآت إيرانية لإنتاج الوقود الضروري لصنع صواريخ دقيقة التوجيه.