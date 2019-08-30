خلاف بين «خمس نجوم» و«الديمقراطي» قد يعيـق تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة

رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كونتي، مصافحا الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي كلفه تشكيل الحكومة الجديدة، 29 أغسطس 2019، (فرانس برس)

رهن زعيم حركة «خمس نجوم» لويجي دي مايو، الجمعة «ولادة الحكومة الجديدة» في إيطاليا بتنفيذ برنامج الحركة، «وإلا فهي مستعدة للإنسحاب» من الإتفاق الذي وقعته الأربعاء مع الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.

وقال دي مايو في تصريح صحفي نقلته «فرانس برس»، «إن النقاط الواردة في برنامجنا واضحة، وما لم يتم إدراجها في برنامج الحكومة لن نكون قادرين على المشاركة. ومن الأفضل عندها العودة إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن».

وتابع دي مايو في ختام لقاء عقده مع رئيس الحكومة المعين جيوزيبي كونتي «إما أن نكون متفقين على تنفيذه (البرنامج) أو لن نكون قادرين على المضي قدما».

كما رفض دي مايو إدخال تعديلات على «المراسيم الأمنية» التي أصدرها وزير الداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف.

وقال دي مايو في هذا الإطار «إن مشكلة الهجرة جدية وملموسة ولابد من مواجهتها بكفاءة في إطار احترام الحساسيات التي يعبر عنها الرأي العام»، وهو يدرك أن القسم الأكبر من مناصري حركته يدعمون سياسة التشدد التي اعتمدها سالفيني إزاء المهاجرين خلال التحالف بين حزبيهما الذي دام 14 شهرا.

من جهته اعتبر المسؤول الكبير في الحزب «الديمقراطي» غرازيانو دلريو، أن «تحذيرات دي مايو إلى كونتي غير مقبولة»، مذكرًا بأن الاشتراكيين الديمقراطيين «التزموا دعم جهود كوتني» لتشكيل الحكومة.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي، نيكولا زينغاريتي، عدد في وقت سابق أمام كونتي «النقاط الجديدة» في البرنامج المشترك بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، وهي: خفض الضرائب على أصحاب الرواتب المتوسطة والدنيا «لتحفيز الاستهلاك»، ووضع خطة للتوظيف، وتشجيع الاقتصاد الرقمي، ودرس إمكانية «جعل تعليم أطفال العائلات الفقيرة مجانيًا من مرحلة الحضانة إلى الجامعة».

وبعد أن كلفه الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الخميس، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ دخل كونتي في مشاورات دامت يومين مع مختلف القوى السياسية أنهاها الجمعة بلقاءين مع ممثلين عن الحزب الديمقراطي وحزب خمس نجوم، وهما الحزبان اللذان يفترض أن يشكلا عماد الحكومة الجديدة.

ومن المفترض أن يقدم بحلول الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين تشكيلة حكومته إلى الرئيس الإيطالي.

وتشير أوساط سياسية الى وجود نقاط خلاف لم تذلل بعد حول توزيع الحقائب الوزارية، وبينها منصب نائب رئيس الحكومة الذي يريد دي مايو الاحتفاظ به. واعتبرت هذه الأوساط أنه «يحارب من أجل البقاء» بعد أن تراجعت شعبيته.

ورفض سالفيني المشاركة في المشاورات وأرسل ممثلين عنه للقاء رئيس البلاد.

وخطة تحرك سالفيني واضحة تمامًا، وهي العمل على إسقاط الحكومة الجديدة في أسرع وقت وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال في هذا الإطار «بعد أشهر أو سنة أو سنتين في المعارضة سنعود» إلى السلطة. كما دعا أنصاره إلى المشاركة في «يوم العزة الإيطالية» في 19 أكتوبر في روما.

والخميس، قال كونتي إنه يريد أن يبني مع حركة «خمس نجوم» والحزب «الديمقراطي»، الحزب اليساري الرئيسي، «إنسانية جديدة».

وعرض كونتي الخطوط العريضة لبرنامجه الرامي لجعل إيطاليا دولة «أكثر عدالة وتنافسية وشمولية».

وقال إنه يريد تحويل فترة الأزمة الاقتصادية الحالية إلى «فرصة لنهوض» إيطاليا لتستعيد البلاد «المكانة التي تستحق» و«لتضطلع بدور ريادي في أوروبا» ضمن «احترام مبدأ التعددية».

ورحب رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته بتعيين كونتي موضحًا أن بروكسل «تراهن على المساهمة الناشطة لإيطاليا في المشروع الأوروبي».