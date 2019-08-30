اليونان تستقبل أكثر من 500 مهاجر قدموا من تركيا

فتيان مهاجرون في مرفأ للصيادين في مرفأ ساموس، 9 أغسطس 2019، (فرانس برس)

قالت سلطات اليونان، ومنظمات غير حكومية، الجمعة، إن نحو 500 مهاجر وصلوا ليلًا إلى جزيرة ليسبوس، في الوقت الذي اشتكت فيه أثينا من تزايد أعداد الوافدين.

وأفادت منظمة «أطباء بلا حدود» وفق «فرانس برس»، بوصول 13 قاربًا في وقت متأخر الخميس إلى الجزيرة من تركيا المجاورة تقل 540 شخصًا، بينهم 240 طفلا.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين نقلوا إلى مخيم موريا في ليسبوس الذي يعاني من الاكتظاظ، إذ يسكنه «نحو 11 ألف شخص في حين لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 3 آلاف شخص».

ووفقًا لمصدر دبلوماسي استدعى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، السفير التركي لدى أثينا للإعراب عن «استيائه الكبير» إزاء تزايد أعداد المهاجرين.

وقال المصدر، إن ديندياس ذكّر السفير التركي بالتزامات أنقرة بموجب اتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا.

كما أبلغت أثينا بروكسل بالارتفاع الأخير في أعداد المهاجرين.

وقال ألكسندروس كونستانتينو محامي جمعية «المجلس اليوناني للاجئين» لفرانس برس إن الجزر اليونانية «تجاوزت حدود الاستيعاب».

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل 3,250 مهاجرًا وصلوا إلى الجزر الخمس ليسبوس وخيوس وساموس وليروس وكوس خلال الأسبوعين الأولين من أغسطس، مقارنة مع 5,520 مهاجرًا في يوليو و2,079 في يناير.

وأعلنت الحكومة المحافظة الجديدة في اليونان التي يرأسها كيرياكوس ميتسوتاكيس أن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى جزرها أكبر من العام الماضي.